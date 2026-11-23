Alberi per il Futuro, iniziative a Ragusa, Modica e Comiso. Nuove piantumazioni e iniziative per la tutela del verde urbano

Ragusa, Modica, Comiso, 23 novembre 2026 –

È tornato l’appuntamento con la storica iniziativa nazionale del MoVimento 5 Stelle, “Alberi per il Futuro”, che si rinnova anche quest’anno con la partecipazione di cittadini e attivisti in diversi comuni della provincia di Ragusa. Un’iniziativa che unisce la sensibilizzazione ambientale a gesti concreti per la cura e la valorizzazione degli spazi pubblici.

A Ragusa, alla presenza della deputata regionale Stefania Campo e della rappresentante cittadina Najla Hassen, sono state piantate diverse specie autoctone in una location d’eccezione: Parco Truvatù. Un luogo straordinario, ancora in parte nuovo e inesplorato, che sarà aperto alla pubblica fruizione a breve e che si è arricchito, grazie all’iniziativa, di nuovi alberi da frutto, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio verde della città.

A Modica, insieme al rappresentante cittadino Piero Bellaera, cittadini e attivisti si sono ritrovati in Corso Sandro Pertini, nella zona di Treppiedi Nord, per mettere a dimora nuovi alberelli e svolgere contestualmente un’attività di clean up. Un intervento che dà continuità al lavoro avviato lo scorso anno nella stessa area, con l’obiettivo di mantenere vivo l’impegno per la cura e il decoro degli spazi comuni.

A Comiso, con la presenza del rappresentante cittadino Eliseo Brighina, invece, “Alberi per il Futuro” ha dato il proprio contributo alla pulizia del Parco dell’Ippari, un’area verde situata nella periferia nord-occidentale della città, lungo il corso del fiume Ippari e nelle vicinanze di via Gandhi e via Benvenuto Cellini. Uno spazio urbano dedicato alle passeggiate, alle attività all’aria aperta e ai momenti di relax in famiglia, che merita attenzione e manutenzione costante.

«Piantare un albero non è soltanto un gesto simbolico, ma un impegno concreto per lasciare alle future generazioni città più verdi, sane e vivibili – dichiarano gli esponenti del Movimento 5 Stelle -. Prendersi cura del verde urbano significa prendersi cura della nostra comunità e del nostro futuro».

Stefania Campo, insieme a Federico Piccitto, coordinatore provinciale del M5S, sottolinea il valore dell’iniziativa e la necessità di dare continuità a questo tipo di interventi: «Alberi per il Futuro è ormai un appuntamento consolidato, ma soprattutto rappresenta un modo concreto di vivere il territorio e di dimostrare che la tutela dell’ambiente non può restare soltanto una dichiarazione di principio. La partecipazione dei cittadini, il coinvolgimento degli attivisti e la collaborazione tra le diverse realtà locali sono elementi fondamentali. Abbiamo voluto essere presenti a Ragusa, Modica e Comiso, con interventi differenti ma accomunati dallo stesso obiettivo: migliorare i nostri spazi verdi, renderli più accoglienti e sensibilizzare tutti, a partire dalle nuove generazioni, sull’importanza della cura dei beni comuni».

«Il nostro impegno – concludono – non si esaurisce con una giornata di piantumazione o di pulizia. Gli alberi vanno curati, gli spazi verdi mantenuti e valorizzati. È questa la vera sfida: trasformare iniziative come questa in una cultura diffusa della sostenibilità e della partecipazione».

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