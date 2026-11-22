Vittoria, scontro sul Rendiconto 2025: Artini rivendica il «no» e chiede chiarezza su politica, Revisori e Nucleo di Valutazione

VITTORIA, 22 Novembre 2026 – «La responsabilità amministrativa ha una catena precisa, ma quella politica non è delegabile». È questa la linea tracciata da Salvatore Artini, Presidente della Commissione Affari Generali e Servizi Comunali nonché Vicepresidente della Commissione speciale d’indagine del Comune di Vittoria, in una nota diffusa agli organi di stampa in merito alle criticità emerse sul Rendiconto di gestione 2025. Al centro dell’intervento dell’esponente consiliare vi è la richiesta di non circoscrivere l’analisi delle anomalie contabili esclusivamente all’operato dei dirigenti comunali, ma di estendere la verifica all’intera filiera dei controlli e all’azione di indirizzo politico dell’Amministrazione.

Nella sua dichiarazione, Artini rivendica innanzitutto la scelta compiuta in aula al momento dell’esame dell’atto finanziario, definendo il proprio voto contrario «una scelta di responsabilità, maturata sulla base delle criticità che emergevano dalla documentazione», e non un’opposizione pregiudiziale all’attività amministrativa. Secondo quanto ricostruito nella nota, il lavoro successivo della commissione speciale d’indagine avrebbe confermato la necessità di quegli approfondimenti, in particolare sul fronte del fondo contenzioso: si è infatti passati da un accantonamento iniziale stimato in circa 3,3 milioni di euro a una quantificazione delle passività che, secondo la relazione della commissione d’indagine, superava i 16 milioni e, secondo il commissario ad acta, si attestava intorno ai 20 milioni di euro, previa ulteriore verifica. Una differenza enorme che, secondo Artini, impone di accertare dove si sia interrotta la catena dei controlli prima che il documento arrivasse in Consiglio comunale.

Proprio su questo punto il consigliere chiama in causa l’operato dell’Amministrazione comunale e dell’Organo di revisione contabile. Richiamando l’articolo 239 del Testo Unico degli Enti Locali, la nota sottolinea come i Revisori dei Conti non esercitino una funzione meramente formale, ma abbiano precisi compiti di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica. Di fronte a uno scostamento così rilevante sul fondo contenzioso, Artini chiede dunque di capire quali controlli siano stati effettivamente condotti sulle cause pendenti, quali informazioni siano state acquisite e quali criticità siano state eventualmente segnalate.

Sul piano istituzionale, l’esponente consiliare riprende inoltre quanto riferito dai colleghi Marco Greco e Concetta Fiore, quest’ultima nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, in merito alla gestione della relazione sulle criticità: il documento sarebbe stato depositato dal Sindaco presso la Procura della Repubblica, la Corte dei Conti e l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali senza una contestuale trasmissione all’assemblea cittadina. Pur riconoscendo che l’accertamento delle eventuali responsabilità e irregolarità spetta alle autorità giudiziarie e contabili preposte, Artini ribadisce che tale percorso non può sostituire un doveroso chiarimento politico davanti alla città.

Il documento si concentra infine sul rapporto tra indirizzo politico e gestione amministrativa. Secondo Artini, non sarebbe corretto riconoscere alla sfera politica il merito dei risultati positivi, lasciando invece che le criticità vengano ricondotte prevalentemente alla sfera gestionale dei dirigenti. Sindaco e Giunta, titolari delle funzioni di programmazione e governo dell’ente, devono infatti rendere conto degli indirizzi impartiti, degli obiettivi fissati e degli strumenti di verifica concretamente utilizzati.

In questa stessa prospettiva, la nota solleva interrogativi specifici sul ruolo svolto negli ultimi anni dal Nucleo di Valutazione del Comune di Vittoria, soggetto coinvolto dal Piano della Performance 2025-2027 nel processo di definizione e monitoraggio degli obiettivi dell’ente insieme agli organi politici, al Segretario generale e ai dirigenti. Se si ritiene che le criticità emerse siano riconducibili all’attività gestionale, osserva Artini, occorre verificare anche l’efficacia del sistema chiamato a monitorarla, chiarendo attraverso gli atti quali verifiche siano state condotte sul raggiungimento degli obiettivi, se siano state segnalate inefficienze o carenze e sulla base di quali elementi certificati siano stati eventualmente riconosciuti i premi di risultato.

«La trasparenza istituzionale impone di guardare a tutti i livelli di responsabilità, senza fermarsi a quello gestionale e senza escludere, a priori, quello politico-amministrativo», conclude Artini, chiedendo risposte documentate per chiarire ai cittadini chi avesse il compito di controllare, vigilare, intervenire e governare l’ente.

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