Scippo sul ponte di via Roma a Ragusa Superiore: torna l’allarme sicurezza in centro

RAGUSA, 22 Novembre 2026 – Un nuovo episodio di microcriminalità riaccende i riflettori sulla sicurezza nel centro storico di Ragusa Superiore. Nella serata di sabato scorso, una donna sarebbe stata vittima di uno scippo sul ponte di via Roma, aggredita da due uomini che l’avrebbero raggiunta a bordo di un monopattino.

Secondo quanto emerso, la donna aveva appena terminato il turno nel negozio in cui lavora quando è stata avvicinata dai due sconosciuti, che le hanno sottratto quanto aveva con sé prima di dileguarsi. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’entità del bottino, sulle condizioni della vittima né sull’identificazione dei responsabili; sul caso non risultano ancora comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell’ordine.

A rendere pubblico l’episodio è stato il consigliere comunale Gaetano Mauro (Mpa), attraverso un video registrato sui social direttamente dal luogo dell’accaduto. L’esponente politico coglie l’occasione per riportare al centro del dibattito il tema dei controlli nelle strade del centro, in particolare nella fascia compresa tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera, quando commercianti, lavoratori e residenti frequentano ancora l’area.

Mauro torna così a sollecitare l’istituzione di un servizio di vigilanza privata dalle 17 alle 21: una misura già avanzata durante il precedente confronto sul bilancio comunale ma rimasta, a suo dire, inattuata. L’amministrazione, sottolinea il consigliere, avrebbe invece attivato la vigilanza soltanto dopo la mezzanotte, una scelta ritenuta insufficiente a tutelare chi vive e lavora nel cuore della città nelle ore serali.

Annunciando l’intenzione di riproporre la questione in vista del prossimo bilancio, Mauro riapre un fronte delicato per il centro storico, dove il rilancio del commercio e la vivibilità degli spazi pubblici restano strettamente legati alla percezione di sicurezza.

foto repertorio

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