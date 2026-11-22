Promozione. Il Frigintini Calcio conquista tre punti importanti sul campo del Canicattini

Canicattini Calcio 1

Frigintini Calcio 2

Marcatori: pt 19′ Drago (rigore), 26′ La Delfa, st 37′ Drago

Canicattini Calcio: Mangione, Fratantoni, Argentino, Sigona, Robles, Valerio, Zagarella, Strano, Rossitto, La Delfa, Barcio. A Disp: Lantieri, Barbaro, Coulibaly, Distefano, Elashmawy, Di Mauro, Torrazza, Salerno, Russo. All. Ronny Valerio

Frigintini Calcio: Vicari, Mallia, Amato, Gazzè (20′ st Vitale), Arrabito,Cicero, Lo Magno, Concolino, Drago, Noukri, Ragusa. A Disp: Trovato, Sortino, Macauda, Rizzotto, Modica, Giunta, Roccaro, Agosta. All. Ciccio Di Rosa

Arbitro: Sandro Antonio Arena di Catania

Assistenti: Giacomo Venuti e Fabio Parisi di Messina

Canicattini Bagni, 22 novembre 2026 – Un Frigintini “incerottato”, conquista l’intera posta in palio sul difficile campo del Canicattini Calcio e porta a casa il secondo successo consecutivo lontano dal “Pietro Scollo” dopo quello ottenuto sette giorni fa sul campo del S. Anna Enna.

L’undici di Ciccio Di Rosa, con una prova di carattere e di squadra, è riuscito a imbrigliare la formazione di Ronny Valerio, che andata in svantaggio nel primo tempo è riuscita a riagguantare il punteggio pochi minuti dopo, ma nulla ha potuto quando Drago, a 8′ dalla fine è riuscito a segnare la sua doppietta personale (ottavo sigillo stagionale in campionato), che ha regalato alla sua squadra tre punti pesantissimi.

Dopo una breve fase di studio, la gara si “stappa” al 19′, quando Drago subisce fallo in piena area di rigore “canarina”, con l’arbitro che assegna la massima punizione ai rossoblu della frazione modicana. Dagli undici metri, Drago è glaciale e batte l’esperto Mangione portando in vantaggio la “Banda” di Ciccio Di Rosa.

La reazione canicattinese è immediata. Al 26′, infatti, l’undici di Ronny Valerio trova il pareggio con La Delfa, che di testa in tuffo devia in rete un traversone, mettendo la palla dove Vicari non può arrivare.

La due squadre si riorganizzano, con i padroni di casa che provano ad alzare il ritmo del gioco e il Frigintini bravo a tenere testa ai canarini aretusei. I rossoblu si difendono con ordine e cercano di punzecchiare la retroguardia avversaria con delle ripartenze ficcanti, ma il risultato resta in parità fino a duplice fischio del signor Arena che manda le due squadre negli spogliatoi per il riposo.

Nella seconda frazione di gioco, i padroni di casa cercano di attaccare con maggiore continuità, ma gli ospiti tengono bene il campo e chiudono ogni varco concedendo pochi palloni giocabili agli attaccanti di casa che restano sempre in agguato.

Al 37′, i rossoblu della Contea tornano in vantaggio ancora con Drago, che servito dalla sinistra approfitta di un “velo” di un compagno per presentarsi davanti a Mangione a superarlo con in dribbling e a depositare in rete nonostante la scivolata disperata di due difensori canicattinesi.

Il Canicattini,così come nel primo vantaggio rossoblu, prova a reagire immediatamente, ma questa volta la granitica difesa rossoblu, non commette sbavature e tiene il prezioso vantaggio fino al triplice fischio del direttore di gara che consegna alla “Banda” di Ciccio Di Rosa tre punti di platino, che permettono a Amato e compagni di piazzarsi in undicesima posizione con una lunghezza di vantaggio sulla zona play out, ma con ben cinque squadre alle loro spalle.

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