Notte di follia sul corso di Pozzallo: cittadino americano ubriaco crea scompiglio e provoca danni. Intervengono i Carabinieri (VIDEO)

POZZALLO, 22 Novembre 2026 – Attimi di tensione nella notte lungo il corso principale di Pozzallo, dove un uomo in evidente stato di ebbrezza ha creato scompiglio tra i passanti, arrecando disturbo alla quiete pubblica e provocando alcuni danneggiamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un cittadino di nazionalità americana, probabilmente giunto nella cittadina marinara da Malta. L’uomo, completamente ubriaco, ha iniziato ad aggirarsi in stato di forte agitazione per le vie del centro, attirando l’attenzione dei residenti e dei presenti a causa del suo comportamento fuori controllo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, allertati per riportare la situazione alla calma e mettere in sicurezza l’area, evitando che gli atti vandalici e gli schiamazzi potessero degenerare ulteriormente. I militari dell’Arma hanno provveduto a bloccare e identificare il soggetto, avviando gli accertamenti del caso per quantificare i danni provocati e valutare i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.

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