Mississippi John Hurt, il bluesman che il mondo dimenticò per 35 anni

di Giannino Ruzza

Ci sono storie che sembrano inventate, tanto sono improbabili. Storie nelle quali il tempo si ferma, gli uomini scompaiono e la memoria finisce per custodire ciò che il mondo ha dimenticato. Quella di Mississippi John Hurt è una di queste. Una storia americana, naturalmente, fatta di campi di cotone, strade polverose, povertà, vecchi dischi e una chitarra suonata con una delicatezza che sembrava appartenere a un altro mondo. Per trentacinque anni nessuno, al di fuori della sua piccola comunità, si preoccupò più di lui. Eppure, quando venne ritrovato, era ancora capace di suonare come se il tempo non fosse mai passato.

John Smith Hurt era nato nel Mississippi, nel 1893, in un’America ancora profondamente segnata dalle conseguenze della schiavitù e dalla segregazione razziale. Cresciuto ad Avalon, una minuscola comunità rurale, aveva imparato a suonare la chitarra da ragazzo, sviluppando uno stile personale, lontano dalle sonorità più ruvide e tormentate del blues del Delta. La sua musica non sembrava voler gridare contro il mondo. Lo raccontava sottovoce. Il pollice della mano destra scandiva i bassi, mentre le altre dita disegnavano melodie leggere, intrecciando blues, ragtime, ballate popolari e canti della tradizione afroamericana. La voce era tranquilla, quasi confidenziale, come quella di un uomo seduto davanti alla propria casa che racconta una storia ai vicini.

Nel 1928 arrivò quella che avrebbe potuto essere la grande occasione. Grazie alla segnalazione del violinista Willie Narmour, Hurt venne notato dalla casa discografica Okeh Records e invitato a incidere alcuni brani, prima a Memphis e poi a New York. Fra quelle registrazioni figuravano canzoni destinate a diventare celebri molti anni più tardi, come Frankie, Stack O’ Lee, Candy Man Blues e soprattutto Avalon Blues. Ma il successo non arrivò e John Hurt continuava a vivere nel Mississippi. Il mercato discografico era ancora limitato, soprattutto per i musicisti afroamericani del Sud, e la Grande Depressione avrebbe presto aggravato la situazione. Le registrazioni non bastarono a garantirgli una carriera. John Hurt tornò ad Avalon. Tornò ai campi, agli animali, ai lavori necessari per vivere. Continuò a suonare nelle occasioni locali, alle feste e agli incontri della comunità, ma per l’industria musicale era praticamente scomparso. Passarono gli anni Trenta, poi la guerra mondiale, gli anni Cinquanta. L’America cambiava, arrivavano il rock and roll, Elvis Presley, nuove generazioni di musicisti e nuove mode.

Poi, nel 1963, accadde qualcosa di straordinario.

Un appassionato di vecchie registrazioni blues, Tom Hoskins, insieme al musicologo Dick Spottswood, stava cercando di rintracciare alcuni protagonisti dimenticati della musica americana. Tra i dischi del passato ce n’era uno particolarmente interessante: Avalon Blues, inciso da John Hurt nel 1928. In quella canzone il musicista parlava di Avalon, il suo paese. Un riferimento apparentemente insignificante, che dopo trentacinque anni si trasformò nell’indizio decisivo. Hoskins raggiunse quella piccola località del Mississippi e riuscì a trovare l’uomo che cercava.

Mississippi John Hurt era vivo.

Non era diventato ricco, non aveva fatto carriera, non aveva attraversato l’America suonando nei grandi teatri. Aveva trascorso gran parte della sua esistenza lavorando, lontano dai riflettori. Ma la chitarra era ancora lì. E soprattutto c’erano ancora le sue mani. Quando Hoskins lo ascoltò suonare, capì che quel talento non si era perduto. La Library of Congress conserva testimonianze e registrazioni di quell’incontro del marzo 1963, uno degli episodi più singolari nella storia della musica popolare americana.

Da quel momento tutto cambiò.

Hurt venne portato a Washington, tornò a registrare e cominciò a esibirsi davanti a un pubblico che non aveva mai immaginato di poter conquistare. Erano gli anni del grande revival folk americano, quando molti giovani riscoprivano le radici musicali del proprio Paese. Nel 1963 salì sul palco del Newport Folk Festival. L’uomo che per decenni aveva lavorato nei campi si trovò improvvisamente davanti a migliaia di spettatori. E quegli spettatori lo ascoltarono incantati. Non aveva bisogno di gesti spettacolari, né di una voce possente. Bastavano una sedia, una chitarra e quella maniera di pizzicare le corde che trasformava una melodia semplice in qualcosa di immediatamente riconoscibile. Uno successo tardivo, ma autentico. Incise nuovi dischi, partecipò a festival, apparve in televisione e divenne un punto di riferimento per molti giovani chitarristi. La sua musica esercitò un’influenza importante anche al di fuori del blues tradizionale. Perfino il nome del gruppo folk-rock Lovin’ Spoonful, protagonista della scena americana degli anni Sessanta, fu ispirato da un’espressione contenuta nella sua Coffee Blues.Era la dimostrazione che un uomo rimasto ai margini dell’industria discografica poteva, quasi miracolosamente, ritrovarsi al centro di una nuova stagione musicale. Ma non per molto. Mississippi John Hurt morì il 2 novembre 1966, dopo appena tre anni di ritrovata notorietà. Aveva trascorso oltre trent’anni nell’anonimato e soltanto gli ultimi tre della sua esistenza erano stati accompagnati dagli applausi del grande pubblico.

Oggi, a sessant’anni dalla morte, ricordare Mississippi John Hurt significa anche riflettere su quanti talenti siano rimasti sconosciuti perché nati nel posto sbagliato, nel tempo sbagliato o semplicemente senza le opportunità necessarie per farsi ascoltare.

Non tutti hanno avuto la fortuna di essere ritrovati. John Hurt sì. E ancora oggi, ascoltando Avalon Blues, sembra quasi di vedere quell’uomo seduto sulla veranda di una casa del Mississippi, intento a suonare senza sapere che, molti anni dopo, qualcuno sarebbe venuto a cercarlo e una chitarra che non aveva dimenticato nulla.

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