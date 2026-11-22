Ispica. ​L’autunno insegna a crescere anche fuori dal tappeto: la giornata speciale delle ginnaste della SSD Millennium a Spazio Q

Ispica, 22 novembre 2026 – ​Una mattinata all’aria aperta, tra i colori dell’autunno, il profumo della terra e la meraviglia della scoperta. Sabato 21 novembre, dalle 10:00 alle 12:30, le giovani atlete della SSD Millennium hanno vissuto un laboratorio speciale dedicato al tema della metamorfosi e della trasformazione presso l’azienda didattica Spazio Q, in contrada Vallefondo a Ispica.

​Lontane per qualche ora dagli attrezzi e dal tappeto della palestra, le piccole ginnaste hanno potuto esplorare la stagione autunnale attraverso un percorso ricco e coinvolgente: attività nell’orto, la lettura di un albo illustrato, la raccolta delle zucche in campo e momenti di pittura. Un’occasione per osservare, toccare, fare domande e dare spazio alla creatività in libertà.

​Non è mancato il gesto simbolico della semina, con cui le bambine hanno piantato nuove piantine dando vita a un vero e proprio orto “Millennium”, per poi tornare a casa ciascuna con la propria zucca biologica, raccolta con le proprie mani.

“È stata un’esperienza bellissima per le nostre piccole ginnaste, ma anche per noi accompagnatori: c’è sempre da imparare. Vederle riflettere, incuriosirsi e creare in libertà ci ha ricordato quanto sia prezioso accompagnare la loro crescita anche fuori dalla palestra. L’autunno è la stagione della trasformazione e oggi le bambine hanno vissuto questo cambiamento con entusiasmo, seminando un piccolo orto Millennium e portando a casa il frutto del loro impegno. Grazie di cuore alle dottoresse Francesca e Daniela Quartarone per averci accolto e guidato con dolcezza e professionalità, e grazie ai genitori per la fiducia che ci rinnovano ogni giorno.” È quanto dichiara Patrizia Lorefice, tecnico della SSD Millennium.

​Un appuntamento pensato per unire squadra, natura e immaginazione, confermando come lo sport possa essere anche un viaggio di scoperta e condivisione.

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