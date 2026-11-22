Giarratana Volley – Buildup Volo Palermo 3-1: prima battuta d’arresto a vuoto per i ragazzi di coach Murri

Giarratana Volley – Buildup Volo Palermo 3-1

Giarratana Volley: Minelli, Donets, Germano, Cutrone, Di Pasquale, Primitivo, Facchini, Artioli, Balzano, Martorino, Fusco, Sportelli, Gintoli. All. Campo.

Buildup Volo Palermo: La Rosa, Pagano, Ferro, Fijalka, Beghelli, Corso, Raneli, Bonfrate, Opoku, Simanella, Marcatti, La Malfa, Frittitta, Taranto. All. Murri

Arbitri: Laura Furone e Marta Cerutti.

Parziali: 26-24, 25-16, 10-25, 25-19

GIARRATANA, 22 Novembre 2026 – Dopo tre successi di fila i palermitani si devono, dunque, arrendere alla matricola iblea. Prima sconfitta senza punti in classifica per la Buildup Volo Palermo, che esce battuta per 3-1 dal campo del Giarratana Volley al termine di una gara intensa e combattuta. Una trasferta complessa per la formazione guidata da coach Murri, che ha lottato a lungo prima di cedere ai padroni di casa.

L’incontro si è aperto subito all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le squadre determinate a imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi. Il primo parziale si è deciso soltanto ai vantaggi, premiando il cinismo del Giarratana Volley nei punti chiave. Sull’onda dell’entusiasmo e spinta dal calore del pubblico di casa, la squadra iblea è riuscita a mantenere alta l’intensità anche nella seconda frazione, conquistando il set e portandosi sul doppio vantaggio.

La reazione della Buildup Volo Palermo non si è però fatta attendere. Nel terzo set i ragazzi di coach Murri hanno cambiato passo, rimettendo in discussione l’esito del match grazie a una prova solida e concreta che ha permesso loro di imporsi con un netto 25-18.

Quando la partita sembrava poter prendere una piega favorevole per i palermitani, il Giarratana Volley ha ripreso in mano le redini del gioco. Il quarto set ha segnato l’epilogo amaro per gli ospiti, con i padroni di casa abili a gestire i momenti decisivi e a chiudere i conti sul 3-1 finale, meritando i complimenti degli avversari per la prestazione offerta. Per la Buildup Volo Palermo resta la consapevolezza di aver giocato a viso aperto su un campo difficile, ma anche la necessità di voltare subito pagina dopo il primo stop stagionale a mani vuote.

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