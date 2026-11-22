Futuro Nazionale sbarca a Ragusa: l’avvocato Michele Savarese presenta il partito di Roberto Vannacci. Ospite l’on. Calderone

RAGUSA, 22 Novembre 2026 – Sala gremita nello storico “Circolo Italia” di Piazza San Giovanni, dove sabato 21 novembre l’avvocato Michele Savarese ha presentato ufficialmente alla cittadinanza “Futuro Nazionale”, il movimento politico fondato dal Generale Roberto Vannacci. All’evento hanno preso parte, in qualità di ospiti d’onore, l’onorevole Tommaso Calderone, coordinatore regionale del partito, e Salvatore Stefio, delegato all’assemblea nazionale. L’incontro ha richiamato numerosi simpatizzanti ma anche diversi curiosi, accorsi per conoscere da vicino la nuova realtà politica nel capoluogo ibleo.

Ad aprire i lavori è stato l’avvocato Michele Savarese, che nel suo intervento ha tracciato la linea identitaria del movimento: «Futuro Nazionale, un partito di destra vera, è l’unico erede del Movimento Sociale Italiano e, come il partito di Giorgio Almirante e di Pino Rauti, si batterà sempre e solo per gli interessi nazionali che coincidono con il futuro della Patria e dei nostri figli». Savarese ha poi illustrato i punti cardine del programma, soffermandosi sulla proposta di legge sulla remigrazione — finalizzata al rimpatrio degli immigrati irregolari — e sulla difesa della famiglia tradizionale, ribadendo la contrarietà del partito alle adozioni per le coppie omosessuali in nome del diritto dei minori ad avere una madre e un padre. L’avvocato ha infine toccato il tema della sicurezza, auspicando una modifica dell’articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa per escludere qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dei familiari di chi commette reati.

La parola è poi passata a Roberto Grassi, responsabile della comunicazione e figura di riferimento del partito a livello cittadino, il quale ha posto l’accento sulla tutela dell’identità culturale: «A Natale, negli asili e nelle scuole elementari d’Italia, i bambini devono poter fare il presepe e mangiare i piatti della nostra tradizione, poiché il cristianesimo non è solo una religione ma è anche parte fondante della nostra storia e della nostra cultura».

Nel corso dell’incontro, il delegato nazionale Salvatore Stefio ha elogiato l’operato del gruppo ragusano guidato da Savarese e Grassi, sottolineando come il radicamento sul territorio e la militanza attiva siano criteri premianti all’interno del movimento, un impegno già apprezzato dallo stesso Generale Vannacci.

A chiudere gli interventi politici è stato il coordinatore regionale, l’onorevole Tommaso Calderone. Dopo aver ringraziato per l’accoglienza ricevuta, Calderone ha affrontato le criticità della Sicilia, chiedendo interventi concreti su sanità, infrastrutture e sburocratizzazione: «È assurdo che in Italia, se sei nato al Sud, debba farti curare al Nord». A titolo esemplificativo delle inefficienze amministrative, il deputato ha citato lo stop alla stagione venatoria nell’isola, dovuto al mancato aggiornamento del piano faunistico-venatorio regionale fermo al 2013, che ha penalizzato i cacciatori nonostante le spese già sostenute. Calderone ha infine annunciato che Futuro Nazionale parteciperà a tutte le prossime tornate elettorali con l’obiettivo di riportare nelle istituzioni la «politica del buon senso», principio cardine del libro Il Mondo al Contrario.

L’iniziativa di sabato segue una serie di gazebo informativi organizzati nelle scorse settimane e conferma la volontà del comitato cittadino di consolidare la propria presenza nel territorio ibleo. Al termine dell’evento — cui hanno presenziato anche Vincenzo Criscione, presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, Fernando D’Agosta, istruttore di Krav Maga, ed esponenti di altre forze politiche tra cui il consigliere comunale Gaetano Mauro — l’avvocato Savarese ha annunciato che il prossimo appuntamento vedrà la partecipazione diretta del Generale Roberto Vannacci.

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