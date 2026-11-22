Calciomercato Ragusa: sei volti nuovi tra difesa, centrocampo e fascia

RAGUSA, 22 Novembre 2026 – Il Ragusa ridisegna l’organico con un pacchetto di sei operazioni mirate a dare freschezza, dinamismo e profondità alla rosa azzurra. La società ha puntellato il reparto arretrato con tre innesti, aggiunto due soluzioni in mezzo al campo e completato il quadro con un rinforzo esterno per il fronte offensivo.

In difesa il club ha scelto tre profili giovani, tra ritorni e prime esperienze nel gruppo. Mattia Nicolosi, difensore classe 2006, aveva già cominciato la stagione in maglia azzurra e ritrova ora il Ragusa dopo il passaggio alla Polisportiva Sant’Alessio, nel campionato di Promozione siciliana. Insieme a lui arrivano Tommaso Pisciotta, classe 2005 prelevato dalla Vibonese dopo aver giocato anche con L’Aquila e Sancataldese, e Maximum Campuzano, calciatore colombiano classe 2007 proveniente dalla Tritium.

A centrocampo il Ragusa ha abbinato un profilo con già diversi trascorsi a un innesto prospettico. Dalla FBC Gravina arriva il brasiliano-portoghese Felipe Perestrello Vaz, classe 2005, con esperienze maturate anche con Matera, Bisceglie, Lavello e Tricarico. In mediana entra, inoltre, Mattia Trefiletti, classe 2007, che nella scorsa stagione ha giocato con l’Acireale.

Sulla fascia offensiva la scelta è ricaduta su Antonio Genovese, classe 1997, in arrivo dal Giarre. L’esterno porta con sé un percorso ampio e variegato, avendo vestito in precedenza le maglie di Igea Virtus Barcellona, Milazzo, Scordia, Biancavilla, Città di Sant’Agata, Siracusa, Lavello e Messana.

Salva