Calcio, Serie D. Siracusa, basta un guizzo di Milazzo: Ragusa battuto di misura nel derby

Nissa e Gela (-1) 16

Siracusa (- 7), Athletic Palermo e Licata 18

Digiesse e Milazzo 20

Nella ripresa il copione non cambia. Forte del vantaggio acquisito, il Siracusa abbassa i ritmi e gestisce il possesso senza affanni, rinunciando a forzare la mano per cercare il raddoppio ma chiudendo ogni varco. Dall’altra parte il Ragusa fatica a trovare spazi e geometrie per scardinare la retroguardia locale, non riuscendo mai a rendersi realmente pericoloso fino al triplice fischio.

L’equilibrio si spezza a cinque minuti dall’intervallo. Al 40′ del primo tempo Dalloro accende la fascia destra con una bella iniziativa personale, affonda e costringe l’estremo difensore ospite a una respinta non definitiva; sulla ribattuta si avventa per primo Milazzo, il più rapido a fiondarsi sul pallone e a depositarlo in rete per il vantaggio aretuseo.

SIRACUSA, 22 Novembre 2026 – Il Siracusa si aggiudica il derby contro il Ragusa per 1-0 allo stadio “Nicola De Simone”, incamerando tre punti preziosi nella tredicesima giornata del girone I di Serie D. Una vittoria di misura e di sostanza per i padroni di casa, bravi a capitalizzare una delle pochissime occasioni create all’interno di una sfida molto tattica, bloccata e avara di emozioni.

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