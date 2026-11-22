SIRACUSA, 22 Novembre 2026 – Il Siracusa si aggiudica il derby contro il Ragusa per 1-0 allo stadio “Nicola De Simone”, incamerando tre punti preziosi nella tredicesima giornata del girone I di Serie D. Una vittoria di misura e di sostanza per i padroni di casa, bravi a capitalizzare una delle pochissime occasioni create all’interno di una sfida molto tattica, bloccata e avara di emozioni.
L’equilibrio si spezza a cinque minuti dall’intervallo. Al 40′ del primo tempo Dalloro accende la fascia destra con una bella iniziativa personale, affonda e costringe l’estremo difensore ospite a una respinta non definitiva; sulla ribattuta si avventa per primo Milazzo, il più rapido a fiondarsi sul pallone e a depositarlo in rete per il vantaggio aretuseo.
Nella ripresa il copione non cambia. Forte del vantaggio acquisito, il Siracusa abbassa i ritmi e gestisce il possesso senza affanni, rinunciando a forzare la mano per cercare il raddoppio ma chiudendo ogni varco. Dall’altra parte il Ragusa fatica a trovare spazi e geometrie per scardinare la retroguardia locale, non riuscendo mai a rendersi realmente pericoloso fino al triplice fischio.
RISULTATI 13^ GIORNATA
Athletic Palermo – Reggina 1 – 0
Diessa Praia – Nissa 0 – 0
Enna – CastrumFavara 3 – 2
Licata – Lametia 1 — 1
Milazzo – Trapani 1 – 1
Modica – Avola 1 – 3
Siracusa – Ragusa 1 – 0
Sambiase – Vibonese 0 – 2
Gela – Nuova Igea 1 – 1
CLASSIFICA
Vibonese 30
Reggina 29
Sambiase 26
Avola 23
Nuova Igea 22
Digiesse e Milazzo 20
Siracusa (- 7), Athletic Palermo e Licata 18
Nissa e Gela (-1) 16
Modica 13
Trapani (-5) 11
Vigor Lametia 10
Castrumfavara 8
Ragusa ed Enna 6