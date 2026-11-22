Calcio, Serie D. Colpo Avola al “Pietro Scollo”: 3-1 al Modica, decidono i cambi di Sirugo

MODICA – AVOLA 1 – 3

RETI: pt 16’ Langella, pt. 36’ Reinero, st. 31’ Galesio, st. 44’ Montagno.

MODICA (3-5-2): Romano 5,5; Hulidov 5,5, Garufi 6,5, Pierce 5,5 (st 16’ Tripicchio 5), Asero 6 (28’st Esposito 5,5), Giardina 6 (42’ st Maiorana sv), Ferchichi 6,5 (34’ st Aprile 6), Kljajic 6, Callegari 6, Reinero 6,5, Milazzo 5,5 (28’ st Fedele 6. All. Raciti 6.

AVOLA (3-5-2): Santillo 6,5, Butera 6, Olivieri 6, Figini 6, Tedesco 7(38 st Fratantonio sv), Alfò 5,5 (28’ st Montagno 7,5), Langella 7, Puglisi 6 (28’ st. Galesio 7), Calderone 6 (28’ st Tringali sv), Carrieri 6, Rotella 5,5. All. Sirugo 7

ARBITRO: Dallagà di Rovigo

MODICA, 22 Novembre 2026 – L’Avola espugna il “Pietro Scollo” e porta a casa tre punti pesanti al termine di una gara combattuta e decisa dagli episodi e dalle scelte dalla panchina. Gli ospiti sbloccano il risultato al 16′ del primo tempo: su un cross dalla sinistra, Langella anticipa tutti e insacca di testa. La reazione del Modica non si fa attendere e porta al pareggio al 36′ con il solito Reinero, lesto a finalizzare una punizione calciata da Garufi.

Nella ripresa la partita si accende e cambia volto. I padroni di casa vedono annullarsi due reti per fuorigioco, prima a Pierce e poi a Reinero. Nel momento più delicato, Montagno accelera e costringe Hulidov al fallo da ultimo uomo che vale il cartellino rosso e lascia il Modica in inferiorità numerica.

Mister Sirugo pesca i jolly dalla panchina inserendo Galesio e Montagno, mossa che si rivela decisiva. Al 31′ della ripresa Romano esce a vuoto in area e Galesio non perdona, firmando il nuovo vantaggio ospite. Nel finale, al 44′, Montagno brucia Callegari in velocità e con un destro chirurgico sul palo sinistro di Romano chiude i conti sull’1-3 definitivo.

RISULTATI 13^ GIORNATA

Athletic Palermo – Reggina 1 – 0

Diessa Praia – Nissa 0 – 0

Enna – CastrumFavara 3 – 2

Licata – Lametia 1 — 1

Milazzo – Trapani 1 – 1

Modica – Avola 1 – 3

Siracusa – Ragusa 1 – 0

Sambiase – Vibonese 0 – 2

Gela – Nuova Igea 1 – 1

CLASSIFICA

Vibonese 30

Reggina 29

Sambiase 26

Avola 23

Nuova Igea 22

Digiesse e Milazzo 20

Siracusa (- 7), Athletic Palermo e Licata 18

Nissa e Gela (-1) 16

Modica 13

Trapani (-5) 11

Vigor Lametia 10

Castrumfavara 8

Ragusa ed Enna 6

Salva