Basket. Virtus Ragusa si aziona in difesa e supera l’ostacolo Sora: 91-83

Ragusa, 22 novembre 2026 – La SuperConveniente Virtus Ragusa stringe le maglie in difesa dopo l’intervallo e, approfittando di un attacco in stato di grazia (11/25 nelle triple), supera la Pallacanestro Sora nel match valido per la nona giornata del campionato di Serie B Interregionale. Finisce 91-83. La seconda vittoria consecutiva fra le mura del PalaPadua matura grazie alle ottime performance di Lanzi e Fabi, autori rispettivamente di 23 e 22 punti, ma nel finale è prezioso il contributo di Peterson, che permette alla Virtus di amministrare un vantaggio costruito faticosamente.

Nei primi due quarti è una gara funambolica, con pochissimi momenti di pausa e due attacchi brillanti, almeno in termini di percentuali (Sora all’intervallo ha il 70% da tre). Lo stesso, ovviamente, non può dirsi delle difese. Nella Virtus avvio strepitoso di Fabi, gasato dal derby argentino con Gerlero: 10-5. L’approccio di Ragusa è concentrato e tenace, Sora si stacca quasi subito: così coach Calcabrina si affida al timeout coi suoi ragazzi sotto di nove (14-5). La prima tripla di Lanzi coincide con il 19-9, ma coi minuti la difesa ragusana comincia a sfaldarsi, concedendo a De Pippo il cuore dell’area. Con un parziale aperto di 7-0, chiuso da Callara, la Farmacia Marini impatta a quota 24 ed è solo per la grande produzione di Piscetta – sei punti in fila – e i liberi di Sorrentino che la Virtus mantiene la testa (33-28 al 10′). Nel secondo quarto lo spartito non cambia: De Pippo parte con otto punti consecutivi, tutti i possessi terminano con un canestro e l’applicazione difensiva lascia a desiderare (se non fosse per tre recuperi generati da un ottimo Orrego). Gli ospiti mettono la freccia con Callara (41-46), Lanzi ricuce subito il gap con la tripla dall’angolo. Le percentuali dall’arco premiano Sora ma anche Ragusa (9/18 a metà gara), che allunga sul nuovo +6. La squadra di coach Recupido ha vita facile quando riesce a correre, ma si impiglia contro la zona a metà campo. Al 20′ c’è un solo punticino fra le due squadre: 55-54.

La svolta deve arrivare – non può essere diversamente – dalla difesa: quella della Virtus al rientro in campo è finalmente centrata, sporca le linee di passaggio e costringe la Farmacia Marini a conclusioni estemporanee. Si riparte da un parziale di 13-2, in cui Fabi segna e fa segnare Peterson con un lancio da quarterback. Il canestro dell’estone, ben dentro la partita, fa registrare il massimo vantaggio virtussino sul 73-59. Un vantaggio che Ragusa conserva grazie al buon impatto di Bandiera e al solito Lanzi, capace di affettare la difesa anche penetrando da destra e chiudendo in rovesciata. Al 30′ Ragusa guida 78-65. Ma non è ancora finita, perché in avvio di ultimo periodo Sora si ricorda delle ottime percentuali del primo tempo e segna tre volte da tre: una con Gerlero e due con Callara (82-76 al 34′). La Virtus perde Vijber per cinque falli – che gli erano costati cari già nel derby con Barcellona – e deve redistribuire le responsabilità in attacco. Il primo a rispondere presente è Peterson, che i compagni cercano con insistenza (89-78 al 37′). E’ ancora il centro ragusano, con il canestro del +11, a congelare la vittoria a poco più di un minuto dal termine. Per Fabi, a utore di 22 punti, anche 9 rimbalzi e 6 assist.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa-Farmacia Marini Sora 91-83

SuperConveniente Virtus Ragusa: Bandiera 5, Tumino C. ne, Piscetta 6, Orrego 2, Porcu, Rosso ne, Fabi 22, Tumino G., Vijber 11, Sorrentino 3, Peterson 19, Lanzi 23. All.: Recupido

Farmacia Marini Sora: Paglia 4, Gerlero 3, Columbano ne, Sollitto ne, Callara 22, De Pippo 17, Seye 5, Zorat 18, Scandurra ne, Ausiello 12, Russo 2. All.: Calcabrina

Arbitri: Beccore di Messina e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto

Parziali: 33-38; 55-54; 78-65.

Note. Usciti per cinque falli: Vijber (R) e Ausiello (S)

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