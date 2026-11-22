170 mila euro per gli interventi urgenti sulla SP43 (Modica – Marina di Modica)

Palermo, 22 novembre 2026 – Una delle strade più martoriate da un punto di vista del manto stradale sarà oggetto di interventi di ripristino e rifacimento del tappeto. Si tratta della SP43, la vecchia strada che collega Modica a Marina di Modica, cui è stato destinato un apposito emendamento da 170 mila euro presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate in occasione dell’ultima manovra finanziaria regionale messi a disposizione del Libero Consorzio di Ragusa. Ad annunciarlo è lo stesso parlamentare modicano nel corso di un sopralluogo effettuato lungo l’arteria che oltre ad essere uno dei collegamenti principali tra l’entroterra e la costa, è anche sede di numerose aziende di grosse dimensioni che registrano un notevole traffico di mezzi pesanti: “Grazie a questi fondi – commenta il Presidente della I Commissione – sarà possibile intervenire nei tratti più ammalorati dove la presenza di irregolarità, avvallamenti e fossi rendono estremamente pericoloso il transito dei veicoli. Abbiamo già individuato le urgenze più impellenti anche se siamo consapevoli che non sono le uniche che la strada presenta. Negli ultimi anni lo sviluppo economico di questa zona ha registrato un’impennata vertiginosa del traffico di mezzi pesanti causando un peggioramento vistoso delle condizioni dell’asfalto. La mancanza di manutenzione ha poi fatto il resto riducendo la strada nello stato in cui si trova. Siamo già al lavoro per individuare altre risorse necessarie ad un più capillare intervento lungo tutta l’arteria. Ringrazio i consiglieri comunali della DC, Fare Modica e Radici Iblee, del consigliere provinciale della DC Alessio Ruffino per il loro costante interessamento e per il ruolo da tramite tra i cittadini e il sottoscritto”.

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