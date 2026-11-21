Vittoria: pistola a salve senza tappo rosso nascosta nel SUV

VITTORIA, 21 Novembre 2026 – A Vittoria, nel corso dei servizi notturni di controllo preventivo, l’Aliquota Radiomobile del NORM della locale Compagnia ha fermato e identificato un 36enne del posto alla guida di un SUV.

Durante una perquisizione sul veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto nel vano portaoggetti una pistola a salve priva del tappo rosso, completa del relativo munizionamento. Non avendo fornito alcuna giustificazione valida per il trasporto, il 36enne è stato denunciato ai sensi dell’articolo 4 della legge 110/75, che sanziona il porto fuori dall’abitazione di armi o oggetti atti ad offendere.

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