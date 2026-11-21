Scoglitti, 21 Novembre 2026 – A Scoglitti, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 49 anni, residente a Vittoria, ritenuto responsabile di lesioni personali colpose e fuga a seguito di sinistro stradale.
Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe provocato un incidente lungo la Strada Provinciale 31, entrando in collisione con un’utilitaria condotta da un giovane, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso. Acquisito il certificato di prognosi relativo alle lesioni riportate dalla vittima, i militari hanno proceduto alla denuncia.