Scicli. Strutture ricettive, norme da rispettare e attività di controllo, un corso di formazione a palazzo Spadaro

Scicli, 21 novembre 2026 – Si è tenuto il 19 novembre a palazzo Spadaro l’annunciato corso di formazione dedicato alle attività di controllo della Polizia Locale presso le strutture ricettive extra-alberghiere e di incoming del territorio di Scicli.

Dalla normativa regionale al Codice Identificativo Nazionale, fino all’imposta di soggiorno e alla comunicazione degli alloggiati: la giornata di formazione è stata dedicata alla vigilanza nel settore turistico.

Il dottore Francesco Fuschi, funzionario della Polizia Municipale del Comune di Palermo, ha formato i partecipanti spiegando gli adempimenti normativi cui sono tenute le strutture ricettive, materia di interesse del personale della Polizia Locale, dei funzionari comunali dei settori Tributi, SUAP e Finanze e ovviamente degli operatori delle strutture di accoglienza turistica di Scicli.

L’incontro, promosso dall’amministrazione Marino su iniziativa della Comandante della Polizia Locale, Maria Rosa Portelli, ha offerto un momento di dialogo tra gli uffici comunali e gli operatori del settore turistico.

Hanno portato il saluto del sindaco Mario Marino gli assessori Cettina Portelli e Matteo Giannì.

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