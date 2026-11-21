Scicli, Buscema (Italia Viva): “Prorogata la rottamazione delle cartelle, c’è tempo fino al 28 febbraio per aderire”

Scicli, 21 novembre 2026 – “Una notizia importante per tanti cittadini e contribuenti sciclitani è emersa nel corso dell’ultima conferenza dei capigruppo. È arrivata ufficialmente la delibera di giunta che dispone la proroga dei termini per aderire alla rottamazione delle cartelle: la nuova scadenza è stata fissata al 28 febbraio. La proroga, da me chiesta con insistenza, nasce dal ritardo della messa online della piattaforma e da problematiche già riscontrate in queste prime settimane dopo l’attivazione della piattaforma”.

Lo rende noto la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, che sottolinea l’importanza del provvedimento in vista della prossima discussione in Consiglio comunale.

“Si tratta di una misura attesa da numerosi cittadini che avranno così più tempo per valutare e perfezionare la propria adesione. La proroga rappresenta un’opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione, beneficiando delle condizioni agevolate previste dalla rottamazione”.

Buscema fa inoltre sapere che la conferenza dei capigruppo ha programmato una serie di importanti appuntamenti istituzionali. “Abbiamo calendarizzato nuovi lavori consiliari, a partire dalla seduta dedicata al bilancio consolidato e da quella prevista per martedì prossimo, nel corso della quale saranno trattate mozioni e interrogazioni. Ma la novità più significativa emersa riguarda proprio la proroga della rottamazione, un tema che interessa direttamente molte famiglie e attività economiche del territorio”.

“Nel Consiglio comunale di venerdì 27 novembre procederemo alla trattazione dell’atto. È importante che la cittadinanza sia informata sin da subito del nuovo termine fissato al 28 febbraio, così da poter valutare con serenità questa opportunità e usufruire degli strumenti messi a disposizione dall’amministrazione”, conclude la consigliera di Italia Viva.

Salva