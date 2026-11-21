Passalacqua Ragusa, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Ragusa, 21 novembre 2026 – La Lega Basket Femminile in sinergia con la Federazione Italiana Pallacanestro scende in campo per promuovere impegno e sostegno contro ogni forma di violenza di genere e di abuso. Per questa ragione, su tutti i campi di serie A1 e A2 in questo fine settimana, tutto il movimento cestistico si farà veicolo di vicinanza, responsabilità sociale e informazione contribuendo a diffondere la conoscenza del numero 1522, una linea gratuita di pubblica utilità promossa dal Ministero per le Pari opportunità, attiva h24.

Per testimoniare concretamente questa adesione – informa LBF -, in occasione del prossimo turno dei campionati di Serie A1 Credem Banca e Serie A2 Credem Banca, atlete, componenti degli staff tecnici e ufficiali di gara scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, simbolo riconosciuto dell’impegno contro la violenza sulle donne. Inoltre, prima della palla a due di ciascun incontro, le squadre e la terna arbitrale si riuniranno in un abbraccio simbolico a centrocampo, accompagnati dalla lettura del seguente messaggio ufficiale da parte dello speaker: “In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Lega Basket Femminile e la FIP scendono in campo con il segno rosso sul viso per dire un fermo ‘NO’ a ogni forma di abuso. Il mondo della pallacanestro vuole ricordare a tutte le donne che non sono sole: per chiedere aiuto contro violenza e stalking è attivo il 1522, il numero di pubblica utilità gratuito, anonimo e attivo 24 ore su 24. Facciamo squadra tutti insieme contro la violenza sulle donne”.

La Passalacqua rilancia con convinzione il messaggio.

In occasione delle iniziative previste per domani, vi inviamo il nostro contributo al messaggio.

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