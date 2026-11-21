Nuovi finanziamenti per Scicli. Calabrese (DC): «Premiato il lavoro di ascolto e attenzione al territorio»

Scicli, 21 novembre 2026 – «Si tratta di finanziamenti importanti, che consentiranno di intervenire su alcune necessità della nostra città, dalla sicurezza stradale alla manutenzione delle infrastrutture, fino alla tutela del patrimonio storico e religioso. Un risultato che accogliamo con soddisfazione e per il quale desideriamo ringraziare l’onorevole Ignazio Abbate, il cui impegno ha permesso di portare all’attenzione della Regione le esigenze di Scicli».

A dichiararlo è Antonio Calabrese, a nome della Democrazia Cristiana di Scicli, commentando gli interventi inseriti nella recente variazione di bilancio approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana.

Nel dettaglio, i finanziamenti previsti riguardano:

* 125 mila euro alla Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Scicli, per il restauro del gruppo scultoreo della Cappella del Crocifisso, della cappella del reliquiario e della vara lignea processionale del Crocifisso.

* 170 mila euro al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione viaria lungo la SP95, sino alla SP127, nel tratto di Contrada Spinazza a Scicli.

* 250 mila euro al Comune di Scicli, per i lavori di manutenzione straordinaria del Mercato Ortofrutticolo di Contrada Spinello.

* 200 mila euro alla Diocesi di Noto, per interventi di manutenzione, conservazione e restauro del patrimonio artistico custodito nelle chiese di Scicli e Modica.

«Il nostro impegno politico nasce dal rapporto quotidiano con i cittadini, dalle loro segnalazioni e dalla conoscenza delle necessità della città – prosegue Calabrese –. È attraverso questo dialogo che individuiamo le priorità da sottoporre alle istituzioni regionali, trovando nell’onorevole Abbate un interlocutore attento e disponibile. Continueremo a lavorare in questa direzione, con la convinzione che una buona politica debba partire dall’ascolto, mantenere un legame costante con la comunità e saper dare seguito alle istanze che arrivano dal territorio», conclude Calabrese.

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