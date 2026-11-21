Nuove rotte da Comiso, Occhipinti (Federalberghi): “Più voli significano più turismo e sviluppo, ora il territorio faccia squadra”

Comiso, 21 novembre 2026 – «L’annuncio delle quattro nuove rotte Aeroitalia da Comiso verso Napoli, Pisa, Venezia e Malta rappresenta una notizia estremamente positiva per tutto il comparto turistico della provincia di Ragusa. Ogni nuovo collegamento aereo non è soltanto una tratta in più, ma un’opportunità concreta di crescita economica, di incremento delle presenze e di valorizzazione delle straordinarie risorse che il nostro territorio è in grado di offrire ai visitatori». Lo dichiara il presidente di Federalberghi Ragusa, Giovanni Occhipinti, commentando l’annuncio dei nuovi collegamenti che saranno operativi dal 15 dicembre 2026.

«Da tempo – aggiunge – sosteniamo che l’accessibilità costituisce uno dei principali fattori di competitività di una destinazione turistica. Più voli arrivano sul territorio, maggiori sono le opportunità di attrarre nuovi flussi di visitatori, allungare la stagione turistica e generare benefici diffusi per alberghi, ristoranti, attività commerciali e per l’intera economia locale. Per questo motivo accogliamo con favore ogni iniziativa che contribuisce a rafforzare il ruolo strategico dell’aeroporto di Comiso».

Occhipinti evidenzia inoltre come questa novità debba rappresentare un punto di partenza e non un traguardo: «Adesso è fondamentale che tutte le istituzioni, insieme alle categorie produttive e agli operatori economici, facciano quadrato attorno a questa opportunità. Occorre lavorare in modo sinergico affinché i nuovi collegamenti possano esprimere il massimo potenziale possibile, sostenendo adeguate azioni di promozione e valorizzazione della destinazione Sicilia sud-orientale».

«Le nuove rotte possono significare molto in termini di crescita, occupazione e sviluppo. Il nostro auspicio è che questo rafforzamento dello scalo di Comiso rappresenti solo l’inizio di un percorso più ampio, capace di consolidare l’aeroporto come porta d’accesso privilegiata per il territorio ibleo e per tutto il Sud-Est della Sicilia. Le prospettive ci sono e vanno sostenute con convinzione e visione strategica».

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