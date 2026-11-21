Modica e le 100 chiese. Nino Sparacino alla scoperta della Chiesa di Santa Caterina e Santa Scolastica

Prosegue il percorso di riscoperta storica e fotografica dedicato ai luoghi perduti o trasformati di Modica curato dal fotoreporter Nino Sparacino. Stavolta l’attenzione si concentra sull’antica Chiesa di Santa Caterina e Santa Scolastica, un edificio di culto che un tempo sorgeva lungo la cosiddetta “Strada Salone”, l’attuale Corso Umberto.

Le origini della chiesa si collocano tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento. Inizialmente intitolata alle sante Caterina e Scolastica, nel 1636 assunse la dedicazione a San Benedetto in seguito all’insediamento della comunità benedettina, la cui presenza in città è attestata anche da documenti d’archivio, come un atto del 6 marzo 1654 con cui padre Don Girolamo Giardina destinava una dote a suor Clara, religiosa professa proprio in quel monastero.

Accanto alla chiesa si sviluppava l’imponente complesso monastico — uno dei più vasti della città, articolato attorno a due cortili interni — che nei secoli ha cambiato più volte destinazione d’uso. Dopo aver ospitato alcuni uffici comunali tra il 1862 e il 1866, l’edificio divenne sede di uno dei Tribunali più importanti della Sicilia, trasferito lì dall’ex convento di Palazzo San Domenico, oggi sede del Municipio. Oggi quegli stessi spazi costituiscono il Palazzo della Cultura, che accoglie il Museo Civico e il Museo del Cioccolato. Le monache benedettine, invece, dopo diverse vicissitudini, avviarono nel 1888 la costruzione di un nuovo monastero sulla Collina dell’Itria, su progetto dell’architetto Carmelo Toscano e poi sotto la direzione dell’ingegnere Salvatore Monelli, portando a termine le strutture principali nel 1912.

Dal punto di vista architettonico e artistico l’antica chiesa si presentava a navata unica con cinque altari, di cui il maggiore dedicato a San Benedetto. L’interno era riccamente decorato con stucchi, dipinti e affreschi, e all’ingresso spiccavano quattro colonne nere sormontate da capitelli. Gravemente danneggiata dal devastante terremoto del 1693, la struttura fu interessata da diversi interventi di ricostruzione: nel 1720 l’incarico per il nuovo progetto fu affidato a Rosario Gagliardi, al quale si riconduce il disegno dell’antico prospetto, poi profondamente alterato nel corso dei decenni successivi fino a perderne l’aspetto originario, come testimoniato dal confronto fotografico proposto da Sparacino.

“Per ricostruire con rigore le vicende storiche e architettoniche del monumento – – spiega Sparacino – mi sono avvalso di due fondamentali opere di riferimento sulla storia locale: “Modica e le sue chiese” di Franco Libero Belgiorno e “Modica, arte e cultura” del professor Paolo Nifosì, pubblicato nel 2015 da D.M. Barone con il corredo fotografico di Luigi Nifosì.

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