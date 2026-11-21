Modica Calcio, vigilia di campionato: al “Pietro Scollo” arriva l’Avola

MODICA, 21 Novembre 2026 – Tutto pronto in casa Modica Calcio per l’impegno di campionato contro l’Avola, una sfida sentita e ricca di spunti tecnici che mette di fronte due formazioni determinate a conquistare punti pesanti davanti al pubblico dello stadio “Pietro Scollo”.

La squadra rossoblù arriva all’appuntamento dopo una settimana di lavoro intenso sul campo, focalizzata sulla cura dei dettagli tattici e sulla tenuta atletica. L’obiettivo dello staff tecnico è dare continuità al percorso stagionale, puntando su compattezza tra i reparti, intensità nella gestione del pallone e concretezza negli ultimi sedici metri, potendo contare anche sulle nuove soluzioni a disposizione della rosa.

Di fronte ci sarà un Avola organizzato e combattivo, avversario tradizionalmente ostico che richiederà massima concentrazione fin dalle prime battute per evitare cali di tensione e ripartenze pericolose. Come spesso accade nelle sfide tra realtà del territorio sud-orientale siciliano, a fare la differenza potranno essere l’approccio mentale, l’equilibrio nella zona nevralgica del campo e lo sfruttamento delle palle inattive.

Per i rossoblù sarà fondamentale anche la spinta dei tifosi dello “Scollo”, chiamati a sostenere la squadra in un match che si preannuncia combattuto ed equilibrato fino al triplice fischio. Inizio alle 14,30.

Radiocronaca diretta con Marco Baglieri dallo stadio e Luca Basile, per gli aggiornamenti, dallo studio.

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