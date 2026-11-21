Modica Calcio, rinforzo in difesa: ufficiale l’arrivo del classe 2004 Bernardo Esposito

MODICA, 21 Novembre 2026 – Nuovo innesto per il reparto arretrato del Modica Calcio. La società rossoblù ha ufficializzato l’accordo con Bernardo Esposito, difensore classe 2004 che si unisce alla rosa dopo aver risolto il proprio contratto con il Ragusa.

Nato a Roma il 16 settembre 2004, Esposito è un calciatore mancino alto 186 centimetri, dotato di buona duttilità tattica che gli consente di agire sia come difensore centrale sia come terzino sinistro. Nonostante la giovane età, porta in dote una solida esperienza maturata nel campionato di Serie D.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, il difensore ha mosso i primi passi tra i grandi con la maglia dell’Atletico Vescovio in Eccellenza, prima di approdare al Brindisi nella stagione 2022/23 e successivamente alla Nocerina nell’annata 2023/24.

Nel gennaio 2025 il passaggio al Ragusa, club con cui ha trovato continuità di rendimento e minutaggio: nelle stagioni 2024/25 e 2025/26 ha infatti collezionato complessivamente 48 presenze in Serie D con la formazione iblea, affermandosi come elemento affidabile della retroguardia.

Con l’approdo in rossoblù si apre ora un nuovo capitolo della sua carriera, con l’obiettivo di mettere le proprie caratteristiche fisiche e tecniche a disposizione dello staff tecnico per il prosieguo del campionato di Serie D del Modica.

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