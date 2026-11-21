Incendio all’agenzia marittima SR-Shipping di Pozzallo: a giudizio un pozzallese

RAGUSA, 21 Novembre 2026 – Entra nel vivo davanti al Tribunale monocratico di Ragusa il processo per il rogo che, nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2024, devastò gli uffici dell’agenzia marittima SR-Shipping srl all’interno del Centro Direzionale dell’ASI, in contrada Fargione a Pozzallo. Sul banco degli imputati siede L.B., residente a Pozzallo, chiamato a rispondere di danneggiamento seguito da incendio aggravato con l’ulteriore contestazione della recidiva aggravata infraquinquennale.

Secondo l’impianto accusatorio, l’imputato avrebbe agito col favore delle tenebre, approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Dopo aver mandato in frantumi una finestra al piano terra dell’immobile di proprietà del Consorzio ASI in liquidazione, si sarebbe introdotto clandestinamente nei locali dell’agenzia e, utilizzando del liquido infiammabile, avrebbe appiccato le fiamme. Le lingue di fuoco avevano distrutto completamente gli arredi e danneggiato in modo significativo la struttura.

Se le telecamere del sistema di videosorveglianza installate nell’edificio permisero agli inquirenti di ricostruire con precisione la dinamica dell’incursione notturna, restano, invece, ancora avvolte nell’ombra le ragioni e il movente di un gesto compiuto con modalità così mirate e aggressive.

Nel corso dell’ultima udienza davanti al giudice Pitarresi, è stata formalizzata la costituzione di parte civile di Raffaele Monte – amministratore della SR-Shipping srl nonché attuale vicesindaco di Pozzallo – sia in proprio, sia nella qualità di legale rappresentante della società danneggiata con l’avvocato Raffaele Pediliggieri. Una scelta dettata non solo dalla volontà di ottenere il ristoro per gli ingenti danni subiti, ma anche dall’esigenza di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica su una vicenda dai contorni particolarmente inquietanti per l’intera comunità.

Non si è, invece, costituito il Consorzio ASI in liquidazione, pure individuato nel capo d’imputazione quale persona offesa dal reato in qualità di ente proprietario delle mura.

Il giudice ha disposto la prosecuzione del dibattimento fissando la prossima udienza per il 7 aprile 2027, sempre davanti al Tribunale monocratico di Ragusa.

Salva