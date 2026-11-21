Il Frigintini calcio ancora in trasferta, i rossoblu incerottati sul difficile campo del Canicattini

Modica, 21 novembre 2026 – Seconda trasferta consecutiva per il Frigintini Calcio. La “Banda” di Ciccio Di Rosa, infatti, dopo il successo di Calascibetta sul campo del S. Anna Enna, è attesa da un match dalle percentuali di difficoltà più alte sul campo del Canicattini Calcio di Ronny Valerio.

Il quoziente di difficoltà per i rossoblu della frazione modicana, si alza ulteriolmente, perchè affronteranno la trasferta sul campo dei “Canarini” siracusani, con qualche atleta in precarie condizioni fisiche e con l’assenza di qualche titolare fermato da fastidi che non permetteranno a Ciccio Di Rosa di averli a disposizione.

“La vittoria di Calascibetta – spiega Stefano Di Rosa – è servita perchè ci ha permesso di guadagnare i primi punti in trasferta che ci mancavano, nonostante qualche punto nelle gare lontano da casa nelle partite precedenti lo avremmo meritato. Vincere fa sempre bene a maggior ragione se lo fai fuori casa e contro una squadra come il S. Anna, che fino a domenica scorsa in casa aveva perso solo con il Serradifalco. Questo – continua – fa capire l’importanza di questi tre punti, che ci siamo goduti, ma già da martedì stiamo lavorando per preparare la trasferta di Canicattini, anche se avremo delle defezioni. Il mister, tuttavia, farà di necessità virtù e cercheremo di andare a Canicattini, con tanti juniores soprattutto in panchina, ma così come a Calascibetta cercheremo di fare la nostra partita. Fatta eccezione per la partita con il Ragusa Boys – sottolinea Di Rosa – i ragazzi venivano da un mese circa di buone prestazioni e con il S. Anna hanno raccolto quanto seminato nelle settimane di lavoro precedenti. Ora -conclude il Direttore dell’Area Tecnica del Frigintini – l’idea è quella di dare continuità ai risultati, anche se, io personalmente sono tranquillo dall’inizio del campionato, anche quando i risultati non arrivavano, perchè questa squadra lo ha dimostrato già l’anno scorso, può giocarsela tranquillamente contro tutti, quindi basta avere un po’ di continuità e magari sperare quanto prima di avere una domenica la rosa completa a disposizione”.

A suonare la carica per il gruppo rossoblu è il difensore Raffaele Arrabito, che nonostante la sua giovane età è tra i più esperti della rosa e un anello di forza della retroguardia modicana.

“Anche domenica a Canicattini – dice Arrabito – purtroppo saremo in emergenza per via di qualche infortunio e di qualche acciacco, ma sono sicuro che, chiunque scenderà in campo darà il meglio. Domenica scorsa abbiamo fatto un ottima prestazione,su un campo molto difficile e sappiamo già che la prossima sarà un’altra partita tosta, ma dobbiamo essere consapevoli di essere bravi ad esprimere il nostro gioco, magari precedentemente i punti che meritavamo di conquistare non sono arrivati e anche se ora sono arrivati dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa. Vincere aiuta a vincere – sottolinea – perchè oltre a migliorare la classifica, alza di tanto il morale del gruppo, però dobbiamo essere consapevoli che, la vittoria di domenica scorsa non è arrivata per caso, ma non sarà sempre così, perchè ogni partita è complicata in un campionato molto difficile. Noi dobbiamo restare umili e sapere che non eravamo scarsi quando i punti non arrivavamo e non siamo diventati dei fenomeni dopo la prima vittoria in trasferta. È chiaro che – conclude Raffaele Arrabito – quando saremo al completo ci saranno più scelte a disposizione del mister con cambi che possono essere utili anche a partita in corso, ma questo non deve essere mai un alibi, perchè chiunque scenderà in campo dovrà dare il meglio di se”.

Canicattini Calcio – Frigintini Calcio sarà diretta dal signor Sandro Antonio Arena di Catania con l’assistenza di Giacomo Venuti e Fabio Parisi di Messina. Calcio d’inizio fissato per le ore 14,30.

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