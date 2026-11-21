Forza Italia. A Ispica aderiscono Angelo Galifi e un gruppo di amministratori

ISPICA, 21 novembre 2026 – Angelo Galifi, già assessore e consigliere comunale a Ispica e candidato sindaco del centrodestra alle amministrative dello scorso maggio, aderisce a Forza Italia. Con lui entrano nel partito la consigliera comunale Santina Cappello, l’ex assessore comunale Salvatore Andolina, Salvatore Moltisanti, già presidente del Consiglio comunale di Ispica e in passato consigliere e assessore provinciale, e Paolo Ferlisi, già coordinatore cittadino di Forza Italia. Ad accoglierli sono il commissario regionale Nino Minardo e il commissario provinciale Gianni Occhipinti.

“Diamo il benvenuto ad Angelo Galifi e a quanti hanno scelto con lui Forza Italia – dichiara Minardo -. A Ispica il partito ha una storia e una presenza solida, costruite in questi anni da Innocenzo Leontini e dalla squadra che oggi lo rappresenta in Consiglio comunale. I nuovi ingressi rafforzano il partito in provincia: l’obiettivo è mettere insieme esperienze in un’unica squadra al servizio del territorio provinciale. È il metodo che seguiamo in tutta la Sicilia, costruendo a partire dai Comuni una classe dirigente legata alle comunità e attenta ai loro problemi concreti”.

“Le adesioni di oggi portano in Forza Italia esperienza amministrativa e conoscenza del territorio – afferma Occhipinti -. Continuiamo a lavorare per un partito presente in ogni Comune della provincia di Ragusa e aperto a chi conosce da vicino i problemi dei cittadini”.

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