Finanziaria regionale, la Direzione PD di Ragusa definisce le proposte di emendamento e affida a Dipasquale il mandato di sostenerle all’ARS

Ragusa, 21 novembre 2026 – La Direzione provinciale del Partito Democratico di Ragusa si è riunita per completare il lavoro di individuazione delle priorità da tradurre in proposte di emendamento alla legge finanziaria regionale 2027-2029. Al termine del confronto, l’organismo dirigente della Federazione ha definito un pacchetto di interventi e ha affidato al deputato regionale Nello Dipasquale il mandato di presentarli e sostenerli all’Assemblea Regionale Siciliana.

Le proposte riguardano alcuni dei principali problemi economici e sociali del territorio, con particolare attenzione alle famiglie, ai giovani, alle imprese, all’agricoltura e alla zootecnia.

Tra gli interventi individuati figurano il rafforzamento degli strumenti di sostegno all’imprenditoria, anche giovanile, e misure a favore delle famiglie numerose e di quelle in difficoltà economica. Un’attenzione specifica è riservata all’emergenza abitativa, attraverso contributi per il pagamento degli affitti, interventi per contrastare il rischio di sfratto e un fondo destinato ad aiutare gli assegnatari morosi degli alloggi IACP a regolarizzare la propria posizione ed evitare la perdita dell’abitazione.

Per il comparto agricolo sono state individuate misure per fronteggiare la crisi idrica, a partire dal finanziamento di laghetti aziendali e interaziendali e dal potenziamento delle infrastrutture irrigue. Le proposte comprendono inoltre sostegni alla cerealicoltura, interventi per ridurre il peso dei costi di produzione sulle aziende agricole e il rifinanziamento degli aiuti alla zootecnia, con particolare riferimento agli allevamenti di minori dimensioni.

La Direzione provinciale ha inoltre condiviso la proposta di incrementare da 400 a 600 milioni di euro il fondo destinato agli enti locali, per rafforzare le risorse a disposizione dei Comuni. Tra gli interventi individuati figura anche un fondo regionale rivolto alle diocesi siciliane per il recupero, il restauro e la conservazione delle chiese e del patrimonio storico, artistico e religioso, secondo criteri generali e non attraverso finanziamenti riservati a singole realtà ecclesiastiche.

“Le proposte che abbiamo definito sono il frutto di un lavoro di ascolto e confronto con i territori, con le categorie produttive, con le amministrazioni locali e con le tante realtà sociali che ogni giorno si misurano con problemi concreti”, dichiara il segretario provinciale del PD, Angelo Curciullo. “La Direzione provinciale ha voluto dare una sintesi politica a questo percorso, individuando interventi che rispondano alle esigenze delle famiglie, dei giovani e del tessuto produttivo. Abbiamo condiviso una linea e affidato a Nello Dipasquale il compito di portarla avanti in Parlamento, con l’obiettivo di contribuire a una legge finanziaria più attenta ai bisogni dei cittadini e alle prospettive di sviluppo del nostro territorio”.

“Abbiamo raccolto esigenze, proposte e sollecitazioni cercando di trasformarle in interventi legislativi”, afferma il deputato regionale Nello Dipasquale. “Il confronto con la Direzione provinciale del PD ha consentito di condividere questo percorso e le sue priorità. Adesso porteremo queste proposte all’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana, con l’impegno di sostenerle durante il confronto sulla finanziaria”.

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