Ragusa, 21 novembre 2026 – La Direzione provinciale del Partito Democratico di Ragusa si è riunita per completare il lavoro di individuazione delle priorità da tradurre in proposte di emendamento alla legge finanziaria regionale 2027-2029. Al termine del confronto, l’organismo dirigente della Federazione ha definito un pacchetto di interventi e ha affidato al deputato regionale Nello Dipasquale il mandato di presentarli e sostenerli all’Assemblea Regionale Siciliana.
Le proposte riguardano alcuni dei principali problemi economici e sociali del territorio, con particolare attenzione alle famiglie, ai giovani, alle imprese, all’agricoltura e alla zootecnia.
Tra gli interventi individuati figurano il rafforzamento degli strumenti di sostegno all’imprenditoria, anche giovanile, e misure a favore delle famiglie numerose e di quelle in difficoltà economica. Un’attenzione specifica è riservata all’emergenza abitativa, attraverso contributi per il pagamento degli affitti, interventi per contrastare il rischio di sfratto e un fondo destinato ad aiutare gli assegnatari morosi degli alloggi IACP a regolarizzare la propria posizione ed evitare la perdita dell’abitazione.
Per il comparto agricolo sono state individuate misure per fronteggiare la crisi idrica, a partire dal finanziamento di laghetti aziendali e interaziendali e dal potenziamento delle infrastrutture irrigue. Le proposte comprendono inoltre sostegni alla cerealicoltura, interventi per ridurre il peso dei costi di produzione sulle aziende agricole e il rifinanziamento degli aiuti alla zootecnia, con particolare riferimento agli allevamenti di minori dimensioni.
La Direzione provinciale ha inoltre condiviso la proposta di incrementare da 400 a 600 milioni di euro il fondo destinato agli enti locali, per rafforzare le risorse a disposizione dei Comuni. Tra gli interventi individuati figura anche un fondo regionale rivolto alle diocesi siciliane per il recupero, il restauro e la conservazione delle chiese e del patrimonio storico, artistico e religioso, secondo criteri generali e non attraverso finanziamenti riservati a singole realtà ecclesiastiche.
“Le proposte che abbiamo definito sono il frutto di un lavoro di ascolto e confronto con i territori, con le categorie produttive, con le amministrazioni locali e con le tante realtà sociali che ogni giorno si misurano con problemi concreti”, dichiara il segretario provinciale del PD, Angelo Curciullo. “La Direzione provinciale ha voluto dare una sintesi politica a questo percorso, individuando interventi che rispondano alle esigenze delle famiglie, dei giovani e del tessuto produttivo. Abbiamo condiviso una linea e affidato a Nello Dipasquale il compito di portarla avanti in Parlamento, con l’obiettivo di contribuire a una legge finanziaria più attenta ai bisogni dei cittadini e alle prospettive di sviluppo del nostro territorio”.
“Abbiamo raccolto esigenze, proposte e sollecitazioni cercando di trasformarle in interventi legislativi”, afferma il deputato regionale Nello Dipasquale. “Il confronto con la Direzione provinciale del PD ha consentito di condividere questo percorso e le sue priorità. Adesso porteremo queste proposte all’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana, con l’impegno di sostenerle durante il confronto sulla finanziaria”.
Finanziaria regionale, la Direzione PD di Ragusa definisce le proposte di emendamento e affida a Dipasquale il mandato di sostenerle all’ARS
Ragusa, 21 novembre 2026 – La Direzione provinciale del Partito Democratico di Ragusa si è riunita per completare il lavoro di individuazione delle priorità da tradurre in proposte di emendamento alla legge finanziaria regionale 2027-2029. Al termine del confronto, l’organismo dirigente della Federazione ha definito un pacchetto di interventi e ha affidato al deputato regionale Nello Dipasquale il mandato di presentarli e sostenerli all’Assemblea Regionale Siciliana.
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