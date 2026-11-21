Consiglio comunale, approvate all’unanimità le modifiche al regolamento per la definizione agevolata

Modica, 21 novembre 2026 – Un voto unanime e un clima di collaborazione hanno caratterizzato la seduta urgente e pubblica del Consiglio comunale, riunitosi giovedì sera per discutere e approvare le modifiche al regolamento comunale per la definizione agevolata. Unico punto all’ordine del giorno, il provvedimento si è reso necessario per aggiornare e rendere ancora più accessibili gli strumenti messi a disposizione dei cittadini, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione dei contribuenti e, nello stesso tempo, migliorare l’attività di riscossione dei crediti dell’Ente. La seduta si è svolta in un clima costruttivo, contraddistinto dalla collaborazione tra tutti i componenti dell’assise. Un confronto rapido ed efficace che ha permesso di arrivare all’approvazione unanime delle modifiche, nell’interesse della comunità e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Al termine dei lavori, la presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il senso di responsabilità dimostrato da tutti i consiglieri, anche in occasione di una convocazione d’urgenza. «Esprimo ancora una volta grande soddisfazione per il profondo senso di responsabilità dimostrato da tutti i consiglieri comunali. Anche di fronte a una convocazione d’urgenza, l’Aula ha saputo rispondere con compattezza, spirito di servizio e massima collaborazione, comprendendo l’importanza di intervenire tempestivamente su una misura così rilevante». La presidente ha inoltre evidenziato le ricadute positive del provvedimento per cittadini e amministrazione: «Grazie a queste modifiche offriamo ai nostri contribuenti un’opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione in modo più semplice e sostenibile, garantendo allo stesso tempo all’Ente risorse fondamentali per i servizi alla cittadinanza». L’approvazione all’unanimità rappresenta dunque un segnale di condivisione istituzionale su un tema importante per il rapporto tra amministrazione e contribuenti, con l’intento di favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e assicurare maggiore efficienza nella gestione delle entrate comunali.

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