Calcio. Seconda Categoria, crisi SSD Scicli: passa la Canicattinese al “Pietro Scollo” (0-1)

MODICA, 21 Novembre 2026 – Non si arresta il momento negativo dell’SSD Scicli nel campionato di Seconda Categoria. Sul terreno del “Pietro Scollo” di Modica, la formazione cremisi incassa un altro stop di misura contro la Canicattinese, maturato con il risultato di 0-1: si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro giornate, un ruolino di marcia che complica la situazione in classifica e impone una rapida inversione di tendenza.

L’avvio di gara è tutto in salita per lo Scicli, apparso fin dalle prime battute in difficoltà nel contenere l’iniziativa avversaria. La Canicattinese ne approfitta prendendo campo con autorità e trovando la rete che di fatto decide l’incontro, concretizzando una fase di netta superiorità territoriale e di gioco.

Nella ripresa i cremisi provano a cambiare passo, gettando il cuore oltre l’ostacolo alla ricerca del gol del pareggio. Nonostante generosità e impegno, la manovra fatica a trovare sbocchi negli ultimi sedici metri: la difesa ospite regge senza affanni e lo Scicli non riesce mai a costruire occasioni realmente pulite per impensierire il portiere della Canicattinese.

Al triplice fischio resta l’amarezza per un’altra battuta d’arresto in una fase della stagione particolarmente delicata, aggravata da una rosa ridotta all’osso dai numerosi infortuni. Un’emergenza oggettiva che pesa sulle rotazioni, ma che nell’ambiente cremisi non viene vissuta come un alibi: per uscire dalle sabbie mobili serviranno compattezza, carattere e una reazione già a partire dal prossimo impegno.

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