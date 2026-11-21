Anc anticipa la Corte di giustizia, la commercialista iblea Paolino: “L’avviso bonario è una garanzia per il contribuente”

Ragusa, 21 novembre 2026 – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 2399/2026, conferma un principio che l’Associazione nazionale commercialisti sostiene da tempo: l’avviso bonario non è una semplice formalità burocratica, ma uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa del contribuente.

Comunicare al contribuente gli esiti del controllo formale significa, infatti, metterlo nelle condizioni di conoscere eventuali contestazioni, fornire chiarimenti e presentare la documentazione necessaria prima che le somme siano iscritte a ruolo. Non si tratta, quindi, di un passaggio che l’Amministrazione finanziaria può considerare secondario o tralasciare senza conseguenze.

“È proprio questo – dice Rosa Anna Paolino, commercialista iblea, consigliera nazionale Anc – il principio ribadito dai giudici tributari del Lazio, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione e con le posizioni che l’Anc porta avanti da tempo a tutela dei contribuenti e dei professionisti che li assistono.

L’avviso bonario ha una funzione concreta: consente di chiarire eventuali errori o situazioni non correttamente valutate dall’Amministrazione finanziaria, soprattutto quando il controllo riguarda detrazioni, deduzioni e ritenute. È il momento in cui il contribuente può far valere le proprie ragioni e il commercialista può intervenire con gli elementi necessari a ricostruire correttamente la posizione fiscale”.

“Per questo motivo – continua – la possibilità di interloquire con l’Amministrazione prima dell’iscrizione a ruolo non può essere considerata un dettaglio procedurale. È una garanzia sostanziale, che contribuisce a rendere il rapporto tra Fisco e contribuente più equilibrato e trasparente. La pronuncia richiama anche l’attenzione dei commercialisti sull’importanza di verificare con cura tutti i passaggi che precedono la notifica di una cartella di pagamento. In particolare, è necessario accertare la natura del controllo effettuato, verificare se la comunicazione degli esiti sia stata regolarmente trasmessa e se il contribuente abbia avuto concretamente la possibilità di presentare osservazioni e documenti. La sentenza rappresenta dunque un importante riconoscimento di un principio che l’Anc ha sempre considerato centrale: il potere di controllo e di riscossione dell’Amministrazione finanziaria deve essere esercitato nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciute al contribuente”.

“Non è soltanto una questione di correttezza procedurale, ma di civiltà del rapporto tra Fisco e cittadini. Ed è anche attraverso il rispetto di queste garanzie che si valorizza il ruolo del commercialista, chiamato ogni giorno ad assistere i contribuenti e a tutelarne i diritti” conclude Paolino.

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