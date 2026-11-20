Voto fuori sede. Bennardo: “Entro il 31 dicembre le domande, fare di più per informare i cittadini”

Ragusa, 20 novembre 2026 – La legge 9 ottobre 2026, n. 180 ha introdotto una novità importante per l’esercizio del diritto di voto: la possibilità, per determinate categorie di cittadini temporaneamente domiciliati fuori dalla propria regione di residenza, di votare nel Comune in cui si trovano per motivi di studio, lavoro o cura.

“Quella del voto fuori sede è una battaglia che ha visto protagonista un’intera generazione ed è nata da una convinzione semplice: il diritto di voto non può essere condizionato dalla disponibilità economica necessaria per affrontare un viaggio di centinaia di chilometri”.

Lo dichiara Federico Bennardo, consigliere comunale di Ragusa, tra i promotori della battaglia per il riconoscimento del diritto di voto fuori sede, portata avanti negli anni, contribuendo a sensibilizzare cittadini e istituzioni su un tema fondamentale per la partecipazione democratica.

“Accolgo pertanto con soddisfazione questo passo avanti normativo, nella consapevolezza tuttavia – continua Bennardo – che, dopo anni di mobilitazione, è fondamentale fare in modo che questa opportunità sia, adesso, realmente conosciuta e accessibile a tutti”.

La normativa prevede che gli studenti e i lavoratori già in possesso dei requisiti possano richiedere l’iscrizione nell’apposito elenco comunale degli elettori fuori sede entro il 31 dicembre 2026, in vista delle consultazioni elettorali del prossimo anno.

“Il Comune di Ragusa ha pubblicato un primo avviso istituzionale lo scorso 4 novembre, ma ritengo importante che – ancora Bennardo – questa comunicazione sia accompagnata da una diffusione quanto più ampia possibile, anche attraverso i canali social istituzionali e il coinvolgimento delle realtà universitarie e associative del territorio. Considerando i sacrifici profusi per ottenere questo diritto. Per questo rivolgo un invito all’amministrazione comunale di volerne garantire massima diffusione delle informazioni prima della scadenza”.

“Consentire a chi vive lontano da casa di partecipare alla vita democratica rappresenta un traguardo significativo e tocca a noi custodirlo” conclude Bennardo.

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