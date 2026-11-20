Vittoria. Stadio Gianni Cosimo, 600 mila euro dalla Regione per il nuovo manto erboso

Vittoria, 20 novembre 2026 – Un nuovo e importante finanziamento per il rilancio dello stadio comunale “Gianni Cosimo” di Vittoria. La Regione Siciliana ha assegnato al Comune 600 mila euro per la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione. Un risultato che porta la firma dell’onorevole Ignazio Abbate, il quale ha seguito personalmente l’iter della richiesta di finanziamento, sostenendo l’intervento attraverso le interlocuzioni con l’Amministrazione comunale e i consiglieri della Costituente Pololare. Il finanziamento è stato inserito nella delibera della Giunta regionale relativa agli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale n. 1 del 2026 e consentirà di procedere all’ammodernamento del terreno di gioco del principale impianto sportivo cittadino. A sottolineare il risultato sono Concetta Fiore e Rosetta Noto, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio comunale di Vittoria, insieme ai consiglieri Sara Siggia, Gianna Iabichella, Marco Greco e Giacomo Romano. «Le interlocuzioni dell’Amministrazione comunale e di noi consiglieri con l’onorevole Abbate hanno prodotto un grande risultato per l’intera città», dichiarano. I 600 mila euro permetteranno di realizzare un campo in erba sintetica di nuova generazione, con benefici anche sul fronte dei costi di gestione e della manutenzione. L’intervento punta a restituire alla città una struttura più moderna, funzionale e adeguata alle esigenze delle società sportive, dei giovani atleti e degli appassionati. Il finanziamento si aggiunge a un altro importante risultato ottenuto nei giorni scorsi: l’accensione delle torri faro dello stadio. Anche in quel caso, viene sottolineato il contributo dell’onorevole Abbate, che attraverso un emendamento alla Finanziaria dello scorso anno aveva consentito di recuperare 200 mila euro destinati proprio all’illuminazione dell’impianto. Con il nuovo stanziamento di 600 mila euro per il manto erboso, le risorse complessivamente destinate agli interventi sullo stadio Gianni Cosimo raggiungono così quota 800 mila euro. «Si tratta di un percorso di rilancio concreto, atteso da anni, per l’impianto sportivo più importante della città», evidenziano i consiglieri, che ringraziano l’onorevole Abbate per l’attenzione riservata a Vittoria e per il lavoro svolto affinché le risorse diventassero un risultato concreto. Il finanziamento sarà presentato e illustrato pubblicamente nei prossimi giorni nel corso di un incontro al quale prenderanno parte l’Amministrazione comunale e lo stesso onorevole Abbate. L’investimento, sottolineano Fiore, Noto, Siggia Iabichella, Greco e Romano, punta a rafforzare le infrastrutture sportive cittadine e a offrire nuove opportunità alle realtà calcistiche locali e alle giovani generazioni.

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