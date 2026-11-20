Sciopero generale, oltre duemila in piazza a Ragusa. Roccuzzo: “Una partecipazione che dimostra quanto questi temi stiano a cuore al territorio”

Ragusa, 20 novembre 2026 – Oltre duemila persone hanno sfilato questa mattina per le vie di Ragusa nella giornata dello sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil. Lavoratori, pensionati e studenti si sono ritrovati insieme a piazza San Giovanni dopo esser partiti dal Liceo Fermi A guidare il corteo, dietro striscioni e bandiere, sono stati proprio i ragazzi. Sono particolarmente soddisfatto – dichiara Giuseppe Roccuzzo, segretario generale della Cgil di Ragusa –.Oltre duemila presenze sono un risultato importante, che dimostra la grande sensibilità che c’è in questa provincia sui temi che abbiamo portato in piazza: il potere d’acquisto di salari e pensioni, la sanità pubblica, la scuola, il lavoro stabile per i giovani. È la risposta di una comunità che non si rassegna e che chiede di essere ascoltata”. La protesta si è fatta sentire anche nelle scuole: in provincia molti istituti sono rimasti chiusi per l’adesione del personale Ata. Al centro della mobilitazione c’è la legge di Bilancio. Per la Cgil non restituisce a salari e pensioni il potere d’acquisto eroso dal caro energia, dai carburanti e dall’aumento dei prezzi, e non contiene interventi strutturali capaci di alleggerire il peso che grava sulle famiglie. Il sindacato chiede salari più dignitosi, una sanità pubblica più forte, più investimenti nella scuola e nell’edilizia scolastica, lavoro stabile per i giovani. In provincia di Ragusa il caro vita ha un volto preciso: il serbatoio dell’auto. Per migliaia di lavoratori non esiste alternativa al mezzo privato, e ogni giorno una parte dello stipendio se ne va per raggiungere il posto di lavoro. Per questo, accanto alle rivendicazioni nazionali, la Cgil di Ragusa ha portato in piazza la richiesta di un bonus per i pendolari. “Il costo del carburante incide pesantemente sui bilanci delle famiglie e soprattutto su quelli di chi, per lavorare, non ha alternative all’automobile – spiega Roccuzzo –. Da tempo chiediamo alla Regione Siciliana un intervento concreto. Non servono contributi occasionali o misure frammentarie, ma politiche capaci di rispondere ai bisogni quotidiani delle persone”. “I pensionati non sono il bancomat del Governo”. È uno dei messaggi che hanno accompagnato il corteo. Il sindacato considera i pensionati ancora una volta penalizzati da una manovra che non assicura un recupero significativo del potere d’acquisto. Le conclusioni della manifestazione sono state affidate a Concetta Balistrieri, segretaria generale dello Spi Cgil Sicilia.La data non è stata scelta per caso: il 20 novembre coincide con lo sciopero studentesco internazionale. Gli studenti iblei hanno portato in corteo le loro denunce sulle scuole della provincia, dai crolli alle infiltrazioni, dalla muffa ai topi nelle aule, insieme alle richieste su trasporti, diritto allo studio e benessere psicologico. Al fianco della Cgil, come annunciato nei giorni scorsi, la Consulta provinciale degli studenti, la Rete degli Studenti, l’Uds, Voce degli Studenti e diverse associazioni universitarie, insieme a Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Anpi, Amnesty International, il Cantiere per la Pace e altre associazioni del territorio. “Vogliamo mettere insieme generazioni diverse, perché i problemi dei lavoratori di oggi sono strettamente legati alle prospettive dei giovani e alla dignità dei pensionati – conclude Roccuzzo –. Oggi in piazza lo abbiamo visto: una società che non investe nella scuola, nella sanità e nel lavoro rischia di compromettere il proprio futuro, e questa provincia ha dimostrato di saperlo”.

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