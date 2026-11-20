Orgoglio modicano a Roma: Luigi Stracquadanio giura da Sottotenente dei Carabinieri

ROMA, 20 Novembre 2026 – Un percorso iniziato dal basso e coronato ai vertici della formazione militare. Luigi Stracquadanio, 25 anni, originario di Modica, ha ufficialmente assunto il grado di Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri pronunciando il suo “Lo giuro!” durante la cerimonia solenne tenutasi presso la Scuola Ufficiali di Roma.

Il traguardo raggiunto dal giovane modicano racconta una storia di merito e determinazione. Diplomatosi al Liceo Classico dell’Istituto “Campailla”, Stracquadanio ha scelto di vivere l’Arma in ogni sua sfumatura: ha iniziato come Allievo Carabiniere a Reggio Calabria, è diventato Maresciallo a Firenze e, dopo due anni di servizio sul campo, ha affrontato e superato il severo iter dell’Accademia Militare di Modena.

A rendere ancora più speciale il momento del giuramento, avvenuto al cospetto della Bandiera d’Istituto, è stata la presenza della sua famiglia, per la quale l’uniforme è una seconda pelle. Il Sottotenente Stracquadanio raccoglie infatti il testimone dal padre e condivide la stessa vocazione con il fratello, entrambi appartenenti alla Benemerita.

Un esempio di dedizione alle istituzioni che riempie d’orgoglio la città della Contea, pronta ad augurare al neo Ufficiale una carriera luminosa sotto il segno del motto “Nei secoli fedele”.

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