Ispica. Daniele Spadola, un argento mondiale che vale doppio: il bodybuilding oltre le difficoltà

Ispica – Un secondo posto che va ben oltre il risultato sportivo e che assume il valore di una conquista personale, umana e associativa. Daniele Spadola, bodybuilder ispicese, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Bodybuilding Natural 65 kg in occasione del campionato mondiale UWSFF disputato in Italia il 15 novembre a Catania, portando sul palco, per la prima volta in una competizione internazionale, i colori della sua ASD NeverBack Down.

Un risultato prestigioso, maturato in un momento tutt’altro che sereno. Nei giorni immediatamente precedenti alla gara, infatti, un malore del padre e il successivo ricovero ospedaliero avevano profondamente turbato l’atleta, mettendo seriamente in discussione la sua partecipazione. La preoccupazione per le condizioni del genitore, comprensibilmente, aveva preso il sopravvento sulla concentrazione e sul percorso di preparazione costruito con sacrificio e costanza.

Ma quella gara rappresentava per Daniele qualcosa di particolarmente importante. Non soltanto un appuntamento agonistico, ma la prima occasione di rappresentare ufficialmente la Never Back Down, la realtà associativa che ha recentemente dato vita alla sua palestra a Ispica e che, già nelle prime settimane di attività, ha raccolto il sostegno e l’entusiasmo di numerosi soci e tesserati.

Proprio il supporto ricevuto da quanti hanno creduto nel suo progetto è stato uno dei motivi che lo hanno spinto a non rinunciare. Daniele sentiva il desiderio di onorare la fiducia di chi lo aveva accompagnato e sostenuto nel corso della preparazione, di chi aveva condiviso con lui gli allenamenti, i sacrifici e le aspettative legate a questa nuova avventura.

Determinante, in questo frangente, anche la vicinanza del suo coach Massimo Savasta, che ha curato la preparazione atletica e che, oltre al fondamentale supporto tecnico, si è dimostrato una presenza umana preziosa. Durante i giorni più difficili, Savasta ha mantenuto Daniele costantemente informato sulle condizioni del padre, facendogli arrivare le notizie che potevano aiutarlo a ritrovare un po’ di serenità. Fortunatamente, proprio nella giornata della competizione, il genitore era in fase di ripresa, pur rimanendo ricoverato in ospedale.

Una rassicurazione importante, che ha permesso all’atleta di ritrovare la concentrazione necessaria per affrontare il palco. E il risultato è arrivato: secondo posto nella categoria Bodybuilding Natural 65 kg, in una competizione che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse realtà sportive.

Per la ASD Never Back Down, il piazzamento rappresenta anche un primo significativo traguardo sportivo, un risultato che si inserisce nel percorso di crescita di un’associazione nata con l’obiettivo di promuovere non soltanto l’attività fisica, ma una più ampia cultura del benessere, della disciplina e della resilienza.

Non è un caso che il motto scelto da Daniele per la sua palestra sia Never back down, “mai arrendersi”. Un messaggio che, questa volta, non rimane soltanto sulle pareti di una sala allenamento o nelle parole di un progetto associativo, ma trova una concreta espressione nella storia di una gara affrontata nonostante le preoccupazioni, le difficoltà e le emozioni di giorni particolarmente delicati.

L’argento conquistato da Spadola è dunque una medaglia che racconta anche altro: la forza di continuare, il valore delle persone che ci sono accanto, la solidarietà di una comunità sportiva e la capacità di trasformare un momento di fragilità in una nuova occasione di crescita.

Per la ASD Never Back Down il cammino è appena iniziato. Ma questo primo risultato, conquistato sul palcoscenico internazionale, ha già il sapore di una vittoria che va ben oltre il podio.

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