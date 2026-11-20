Ispica, 750 mila euro per la riqualificazione dello stadio “Peppino Moltisanti”: finanziato il progetto atteso da decenni

Ispica, 20 novembre 2026 – Una svolta importante per lo sport e per l’intera comunità di Ispica. Ammonta a 750 mila euro il finanziamento ottenuto dalla Giunta regionale siciliana per l’adeguamento, la riqualificazione e la manutenzione dell’impianto sportivo e del campo di calcio “Peppino Moltisanti”. Un risultato di grande rilievo per la città, che consentirà di avviare il percorso di recupero e ammodernamento di una struttura da tempo al centro delle aspettative di società sportive, giovani e cittadini. A esprimere soddisfazione è l’Amministrazione comunale di Ispica, che sottolinea il valore del finanziamento e l’importanza di un intervento atteso da decenni e mai prima concretamente ottenuto. Il progetto porta la firma del geom. Giuseppe Caschetto, mentre il ruolo di Responsabile unico del progetto (RUP) è affidato al geom. Salvatore Nigito. L’Amministrazione ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare all’onorevole Ignazio Abbate, il cui intervento viene definito determinante per il raggiungimento dell’importante risultato, a testimonianza dell’attenzione rivolta alle esigenze del territorio ispicese. «Lo stadio non è soltanto un impianto sportivo – sottolinea il Sindaco Pierenzo Muraglie – ma un luogo di aggregazione, di crescita e di identità per i nostri giovani, per le società sportive e per tutti gli ispicesi. Restituire alla città una struttura moderna, sicura e funzionale significa investire nello sport, nei valori che esso trasmette e nel futuro della comunità». Il finanziamento rappresenta anche un risultato politico e amministrativo che la squadra di governo rivendica con particolare orgoglio, evidenziando come il traguardo raggiunto vada oltre gli impegni inizialmente assunti. «Siamo andati ben oltre gli obiettivi promessi per i primi 180 giorni di governo della città. Siamo indubbiamente felici e soddisfatti dei risultati del nostro impegno quotidiano al servizio della comunità e non della mera propaganda. Si tratta di un risultato che arriva con questa Amministrazione comunale, atteso da decenni e mai prima ottenuto». Adesso l’attenzione si sposta sulle successive fasi operative, affinché il progetto possa procedere nel più breve tempo possibile e consentire alla città di riappropriarsi del proprio stadio. I dettagli dell’intervento, le opere previste e gli aspetti tecnici del finanziamento saranno illustrati nel corso di un’apposita conferenza stampa, annunciata dall’Amministrazione comunale. Per Ispica, dunque, quello dei 750 mila euro rappresenta molto più di un finanziamento: è un investimento sullo sport, sui giovani e sulla possibilità di restituire alla città uno dei suoi luoghi più rappresentativi.

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