“Io e Chiara”, una storia che parla al cuore: a Ispica la presentazione del libro di Marco Santoro

Ispica, 20 novembre 2026 – Ci sono storie che non si limitano a essere raccontate. Storie che interrogano le coscienze, che accarezzano le fragilità più profonde e che, pagina dopo pagina, riescono a trasformare il dolore in speranza. È questo il caso di “Io e Chiara. Dietro quei muri. Il futuro comincia mentre ci siamo”, il volume scritto da Marco Santoro, a cura di Mariacarmela Floriddia e con la prefazione del prof. dott. Maurizio Elia, che sarà presentato domani, sabato 21 novembre alle 18, nello Spazio culturale maestro Francesco Iozzia di Ispica, nell’ambito di un appuntamento che si annuncia particolarmente intenso e ricco di significati.

Più che un libro, l’opera rappresenta una testimonianza di vita. È il racconto sincero e disarmante di un fratello che osserva il mondo attraverso l’esperienza condivisa con Chiara e Mattia, entrambi colpiti da una gravissima disabilità. Marco Santoro accompagna il lettore lungo un percorso fatto di ricordi, domande, speranze e scoperte interiori, offrendo uno sguardo raro e prezioso: quello di chi ha vissuto la disabilità non soltanto come una condizione da affrontare, ma come una realtà capace di insegnare il valore autentico delle relazioni umane.

Il titolo stesso, “Dietro quei muri”, richiama le barriere che spesso separano le persone dalla comprensione dell’altro. Muri che il libro prova ad abbattere attraverso una narrazione intensa, capace di restituire dignità, emozioni e umanità a una condizione che troppo spesso viene osservata soltanto attraverso il prisma delle difficoltà. In queste pagine emerge infatti la forza straordinaria dei piccoli gesti, dei sorrisi, degli sguardi e di quella comunicazione silenziosa che sa arrivare direttamente al cuore.

La pubblicazione è anche il racconto di una sfida collettiva che dal vissuto personale si è trasformata in impegno sociale. La storia di Marco Santoro e della sua famiglia si intreccia infatti con quella di Assod Ets, l’associazione nata a Ispica nel 1999 per sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie, e con il progetto di Casa Chiara, esperienza pionieristica che ha saputo anticipare concretamente i principi del “durante e dopo di noi”, offrendo accoglienza, sostegno e prospettive di autonomia alle persone più fragili.

L’incontro di domani rappresenterà un’importante occasione di riflessione pubblica sul tema della disabilità, dell’inclusione e della responsabilità collettiva. Dopo i saluti del sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, il dibattito sarà moderato dal giornalista Giorgio Liuzzo e vedrà la partecipazione di personalità provenienti da diversi ambiti istituzionali, sociali e professionali. Interverranno Rosario Gugliotta, Piero Rustico e Innocenzo Leontini, già sindaci di Ispica; Carmela Tata, autorità garante della persona con disabilità della Regione Siciliana; Gina Massari, consigliera dell’Ordine degli Assistenti sociali di Sicilia; Maria Cristina Tomaselli, direttore dell’Unità operativa complessa del Servizio di Psicologia dell’Asp di Ragusa; Angela Gianelli, giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, oltre allo stesso Marco Santoro.

Ad arricchire ulteriormente la serata saranno le letture di Nicholas D’Amico, Daniela Fava, Francesco Amodeo e Carmelo Gugliotta, insieme ai momenti musicali curati da Daniele Ricca al violino e Marco Cascone al pianoforte, che contribuiranno a creare un clima di profonda partecipazione emotiva.

Attraverso il libro e attraverso questo incontro, il messaggio che viene consegnato alla comunità è semplice ma potente: il futuro delle persone con disabilità non può essere pensato per domani, ma va costruito oggi, mentre le famiglie ci sono ancora, mentre l’amore può tradursi in progettualità, mentre una comunità può scegliere di non lasciare indietro nessuno.

L’iniziativa mantiene anche una rilevante finalità solidale. Le somme raccolte attraverso la diffusione del volume, al netto delle spese di stampa e distribuzione, saranno infatti destinate ai progetti di Assod Ets, contribuendo a sostenere attività, servizi e percorsi di inclusione a favore delle persone con disabilità.

Perché alcune storie non chiedono soltanto di essere lette. Chiedono di essere condivise, comprese e trasformate in impegno concreto. E quella di Marco, Chiara e Mattia è una di queste

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