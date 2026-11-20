Comiso. Scontro sulla SP 20 tra un tir maltese e un furgone di operai: due feriti e traffico in tilt

COMISO / SANTA CROCE CAMERINA, 20 Novembre 2026 – Mattinata di disagi e paura lungo la Strada Provinciale 20, l’arteria che collega Comiso a Santa Croce Camerina. Intorno alle ore 12:00 di oggi, all’altezza del chilometro 5,800, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo commerciale.

Per cause ancora in corso di accertamento, un tir carico di prodotti ortofrutticoli, appartenente alla ditta maltese “Fahrenheit”, è entrato in collisione con un Nissan cabinato a bordo del quale viaggiavano alcuni operai diretti verso un’azienda agricola della zona.

Ad avere la peggio nell’impatto sono state due persone, rimaste ferite e successivamente refertate dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Fortunatamente, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Pesantissime, invece, le ripercussioni sulla viabilità: l’incidente ha mandato completamente in tilt la circolazione stradale, paralizzando per ore il traffico nel triangolo compreso tra Comiso, Vittoria e Santa Croce Camerina, con lunghe code di automobilisti bloccati.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri di Ragusa e della Stazione di Santa Croce Camerina, che hanno provveduto a effettuare i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a gestire la viabilità fino alla rimozione dei mezzi incidentati.

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