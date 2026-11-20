Comiso. Dal 2027 si abbassa l’IMU per tutti: giù le aliquote su terreni, aree edificabili e immobili

Comiso, 20 novembre 2026 – Novità a Comiso dal 2027. Cala l’IMU per tutti: giù le aliquote su terreni, aree edificabili e immobili”. E’ la prima volta in quindici anni da quando è stato istituito il tributo”. A dichiararlo l’assessore ai tributi, Antonello Paternò e il sindaco, Maria Rita Schembari.

“Il Comune di Comiso abbassa l’IMU e lascia al passato le aliquote massime previste dalla legge- spiega Paternò-. Non accadeva da quindici anni. Dal 1° gennaio 2027 l’aliquota per terreni agricoli e aree edificabili passa dal 10,6‰ al 9,9‰. Per gli altri immobili passa dal 10,6‰ al 10,4‰. La riduzione arriva dopo le misure introdotte nei mesi scorsi per aiutare i contribuenti a regolarizzare le proprie posizioni: il ravvedimento ordinario, il ravvedimento speciale e la definizione agevolata dei tributi locali. Con questi strumenti cittadini e imprese possono mettersi in regola in modo sostenibile, con sanzioni ridotte e senza essere schiacciati dagli arretrati. Sono misure di fiducia verso i cittadini, pensate per il futuro – ancora l’assessore-. Allargano la base di chi contribuisce e rafforzano il rapporto tra Comune e contribuenti. Così l’Ente potrà tenere in ordine i conti pubblici e garantire al meglio tutti i servizi, chiedendo a ciascuno un po’ meno. Abbiamo scelto di dare fiducia ai cittadini. Prima abbiamo offerto a tutti la possibilità di mettersi in regola con strumenti equi e sostenibili. Oggi facciamo il passo successivo: abbassiamo le aliquote IMU, che fino a ieri erano al massimo consentito dalla legge. È una scelta di responsabilità. Se tutti contribuiscono, tutti possono pagare meno, e il Comune può continuare a garantire servizi di qualità con i conti in ordine. Rivendichiamo con orgoglio questo risultato. “Avevamo preso un impegno e lo abbiamo mantenuto», – aggiunge il Sindaco Maria Rita Schembari- . «Dopo quindici anni l’IMU a Comiso torna a scendere, e questo segna un cambio di passo. Abbassare l’imposta sui terreni agricoli significa anche sostenere l’agricoltura, una parte essenziale della nostra economia. Ringrazio l’Assessore Paternò, gli uffici tributari e tutti i cittadini che vorranno cogliere l’opportunità di regolarizzare la propria posizione. Chiediamo a tutti di continuare su questa strada, perché un Comune con i conti in ordine è un Comune che può fare di più per la sua comunità.»

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