Ai piedi dei monti Tian Shan, nello Xinjiang, la Cina sta costruendo un radiotelescopio con una parabola di 110 metri di diametro. Si chiama Qitai Radio Telescope, o QTT, dal nome della contea che lo ospita. Il 18 agosto 2026 è stata completata una parte fondamentale della struttura che permetterà all’antenna di ruotare. I lavori sono cominciati nel settembre 2022. Secondo il calendario diffuso dall’Accademia cinese delle scienze, il completamento è previsto nel 2027 e la piena operatività nel 2028.

Sul costo del progetto sono state pubblicate due cifre. Nel 2022, all’avvio dei lavori, la testata economica Caixin indicava un budget complessivo di 1,38 miliardi di yuan, pari a circa 188 milioni di euro. Nel gennaio 2024, in occasione dell’approvazione dei terreni, lo Xinjiang Daily riportava un investimento di 720 milioni di yuan, circa 98 milioni di euro. Le fonti lasciano aperto se le due stime comprendano le stesse opere.

A distinguere Qitai è la possibilità di orientare l’intera parabola. Secondo l’Osservatorio astronomico dello Xinjiang, il radiotelescopio potrà osservare circa tre quarti della volta celeste, compresa la regione centrale della Via Lattea. Tra i suoi obiettivi ci sono lo studio delle pulsar, stelle di neutroni che emettono impulsi radio regolari, e dei lampi radio veloci, segnali che possono durare pochi millesimi di secondo. In collegamento con altre antenne contribuirà allo studio delle regioni attorno ai buchi neri. Il progetto prevede anche il supporto alle missioni cinesi nello spazio profondo.

Il gigante da 500 metri del Guizhou

A Pingtang, nella provincia sudoccidentale del Guizhou, la Cina dispone già di un radiotelescopio ancora più grande. È il FAST, entrato ufficialmente in servizio nel gennaio 2020. I suoi 4.450 pannelli rivestono una conca carsica naturale. Il riflettore misura 500 metri di diametro e, per ogni puntamento, l’impianto utilizza una porzione di circa 300 metri. I pannelli di quella porzione cambiano configurazione e il ricevitore sospeso sopra la conca si sposta per raccogliere il segnale. La vasta superficie di raccolta permette di captare emissioni molto deboli e consentito di individuare già centinaia di pulsar.

I due strumenti si distinguono anche per le frequenze che possono ricevere. Il FAST è progettato per lavorare fra 70 megahertz e 3 gigahertz. Qitai potrà arrivare fino a 115 gigahertz, nella banda delle onde millimetriche, utile fra l’altro a studiare le molecole presenti nelle nubi interstellari dove si formano le stelle. La distanza a cui un radiotelescopio riesce a rilevare una sorgente dipende anche dalla forza del segnale e dalla frequenza osservata. Con Qitai, la Cina affianca quindi alla grande superficie di raccolta del FAST un’antenna che può puntare verso una porzione più ampia del cielo e ascoltare il cosmo a frequenze molto più alte