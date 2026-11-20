Beni culturali iblei: emanati in tempo record i decreti di finanziamento per le opere d’arte e luoghi di culto

Palermo, 20 novembre 2026 – È ufficialmente realtà il piano di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico della provincia di Ragusa. A distanza di pochi giorni dalla trasmissione ufficiale della lista degli interventi prioritari da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha già emanato i decreti attuativi che finanziano tutte e 17 le opere individuate sul territorio ibleo utilizzando le risorse appositamente stanziate nell’ultima variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2026. A darne comunicazione con grande soddisfazione è l’Onorevole Ignazio Abbate, che rivolge un plauso particolare alla macchina amministrativa regionale per la straordinaria tempestività dimostrata. “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento e i miei complimenti all’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, al Direttore Generale Dott. Mario La Rocca, al Dirigente Giuseppe Alongi e a tutti i dirigenti coinvolti per una celerità davvero esemplare – dichiara l’On. Ignazio Abbate – perché emanare i decreti di finanziamento in così pochi giorni dalla ricezione degli atti rappresenta un segnale concreto di efficienza istituzionale e di profonda attenzione verso la provincia di Ragusa che nel panorama regionale recita un ruolo di assoluta protagonista. Avevamo definito questo percorso una vera e propria corsa contro il tempo e gli uffici di Palermo hanno risposto presente, impegnando immediatamente le somme necessarie affinché la Soprintendenza di Ragusa, guidata dal Dott. Antonino De Marco che ringrazio nuovamente per l’ottimo lavoro svolto, possa ora procedere spedita con gli affidamenti di gara”. Il provvedimento interessa in maniera capillare diverse realtà del territorio ibleo, restituendo dignità e tutela a beni di inestimabile valore identitario per le comunità locali. Nel capoluogo, a Ragusa, sono finanziati il restauro conservativo dell’arredo ligneo monumentale della sacrestia (51.000 euro) e del dipinto su tela di San Isidoro Agricola (32.000 euro) presso la Cattedrale di San Giovanni Battista, mentre a Ragusa Ibla gli interventi riguardano l’Aula Capitolare del Duomo di San Giorgio (46.000 euro) e il Crocifisso della Chiesa di San Giacomo Apostolo (25.000 euro). Corposo anche il pacchetto destinato a Modica, dove si procederà al recupero della statua in pietra calcarea del XVI secolo raffigurante “Santa Maria di Betlem” nell’omonima chiesa (20.000 euro), al restauro di quattro altari lignei nella Chiesa di Santa Teresa (51.000 euro), nonché al rifacimento del sagrato (54.000 euro) e al restauro dei due teleri “Taledde” (155.000 euro) presso la Chiesa del Carmine. A Comiso le risorse copriranno i progetti di restauro del fercolo processionale di Cristo Morto nella Basilica di Maria Santissima Annunziata (48.000 euro) e dell’Altare della Madonna del Rosario presso la Chiesa Annunziata (24.000 euro). Il piano abbraccia inoltre importanti tesori nei comuni montani e nella fascia sud: a Monterosso Almo trovano copertura il restauro del fercolo processionale “Madonna con Cristo” nella Chiesa Maria SS. Assunta (32.000 euro) e del dipinto su tela con cornice raffigurante “La Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Gioacchino” nella Chiesa di San Giovanni Battista (19.500 euro); il Restauro Statua San Giovanni” – Chiesa San Giovanni Battista per 46.000,00; a Chiaramonte Gulfi il restauro del Tronetto argenteo del XVIII secolo della Chiesa Madre (35.500 euro); a Giarratana il recupero del simulacro della “Madonna della Neve” e del relativo fercolo processionale nella Chiesa di Sant’Antonio Abate (58.000 euro); a S.Croce Camerina Tele di S.Isidoro Agricola e S.Francesco di Paola per 32 mila euro; infine, a Ispica, il recupero e il restauro dell’altare ligneo maggiore della Basilica di Santa Maria Maggiore (23.000 euro).

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