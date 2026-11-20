Avvio dei lavori della nuova rotatoria sulla S. P. 45 Pozzallo-Modica

POZZALLO, 20 Novembre 2026 – Iniziano oggi i lavori di realizzazione della rotatoria di via Livatino, nel tratto che va dal Cimitero all’hotel Nautico con attigua la pericolosissima curva a 90°.

“Una porzione di strada che ha sempre rappresentato un serio pericolo per gli automobilisti in senso di marcia verso Pozzallo – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – . Venti anni fa ne fu realizzata un’altra, nell’incrocio tra viale Asia e la via Livatino che ha evitato tanti incidenti stradali”.

Con la realizzazione di questa seconda opera, aumenterà notevolmente la sicurezza stradale, in quanto tutti gli automotoveicoli saranno costretti a moderare la velocità.

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