Aeroporto Comiso, Campo: “I voli sono comparsi in piattaforma solo ieri. Cosa c’è da festeggiare?”

Comiso, 20 novembre 2026 – «I voli da e per Comiso sono comparsi sulle piattaforme di prenotazione soltanto nella giornata di ieri, 19 novembre. Un particolare tutt’altro che secondario, soprattutto se si considera che la Regione e SAC hanno presentato il ripristino dei collegamenti come un grande risultato, omettendo di spiegare perché un servizio annunciato per il 25 ottobre sia rimasto fermo per quasi un mese. Non siamo davanti a un nuovo traguardo, ma a voli che avrebbero dovuto essere operativi da tempo».

Lo dichiara Stefania Campo, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, che torna sulla vicenda dei collegamenti aerei finanziati dalla Regione per l’aeroporto di Comiso.

«Il 4 settembre scorso il presidente Schifani e l’assessore Aricò avevano annunciato otto frequenze settimanali, con un finanziamento pubblico di circa 3 milioni di euro e l’avvio previsto per il 25 ottobre. Le destinazioni erano Napoli, Venezia, Malta e Pisa, con due frequenze settimanali ciascuna. Ma quei voli non sono mai partiti nei tempi annunciati. Il 16 novembre il Governo regionale ha riproposto le stesse rotte, spostando la partenza al 15 dicembre. Adesso scopriamo che soltanto dal 19 novembre i collegamenti sono effettivamente comparsi nei sistemi di prenotazione. È questo il grande risultato che viene rivendicato?».

«Già il 13 ottobre avevo denunciato che i voli non erano prenotabili. Da allora, nonostante gli annunci e le rassicurazioni, nessuno ha fornito una spiegazione pubblica e documentata sui motivi del ritardo. I cittadini e il territorio non hanno bisogno di conferenze stampa e comunicati celebrativi, ma di collegamenti concreti e soprattutto puntuali».

La vicenda solleva anche interrogativi sull’utilizzo delle risorse pubbliche. L’avviso regionale del 15 giugno 2026, protocollo 23731, quantificava il servizio in circa 2 milioni e 940 mila euro, IVA compresa, prevedendo una durata da ottobre 2026 a settembre 2027.

«Se la scadenza rimane quella originariamente prevista, Comiso rischia di perdere quasi due mesi di servizio. Se invece il calendario è stato modificato, vogliamo sapere con quale provvedimento e quali garanzie siano state introdotte. Occorre chiarire se siano già stati effettuati pagamenti, se il contratto fosse efficace e se siano previste penali o riduzioni del corrispettivo per i ritardi».

«Vogliamo conoscere anche le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti: chi doveva completare gli adempimenti, quando sono state richieste le autorizzazioni e se i problemi riguardassero gli slot aeroportuali o altri passaggi amministrativi. Regione, SAC e Aeroitalia devono fornire risposte precise, senza scaricare le responsabilità da un soggetto all’altro».

«Presenterò un’interrogazione parlamentare al presidente Schifani e all’assessore Aricò per ottenere copia del contratto, conoscere lo stato dei pagamenti, le ragioni del rinvio e la durata effettiva del servizio. Chiederò chiarimenti anche sulla distinta vicenda dei finanziamenti regionali per le ulteriori rotte internazionali affidati alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, rispetto ai quali si segnalano ritardi nelle procedure contrattuali».

«L’aeroporto di Comiso non può diventare lo scenario di annunci e operazioni di comunicazione. Il territorio attende da anni collegamenti stabili e opportunità di sviluppo. I voli dovevano partire il 25 ottobre, non essere messi in vendita quasi un mese dopo. Su questo ritardo qualcuno deve dare spiegazioni».

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