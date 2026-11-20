Residenze fittizie e controlli sul territorio a Vittoria, La Rosa(FI): “Finalmente risposte concrete”

Vittoria, 20 novembre 2026 – “Accogliamo con favore l’operazione interforze condotta dalla Polizia municipale di Vittoria insieme ai carabinieri, che ha portato all’identificazione di 36 cittadini extracomunitari e all’accertamento di diverse irregolarità sul territorio comunale. Si tratta di un’attività importante che va nella direzione che Forza Italia ha più volte indicato negli ultimi mesi, chiedendo maggiore attenzione sul fenomeno delle residenze fittizie, sulla verifica delle condizioni abitative e sul rispetto delle regole”.

Lo dichiara il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, commentando l’esito dei controlli effettuati in diverse zone della città.

“Da tempo avevamo sollecitato interventi mirati su situazioni che destavano preoccupazione tra i residenti. Oggi registriamo con soddisfazione che qualcosa si sta muovendo e che alle richieste avanzate da Forza Italia stanno seguendo azioni concrete. Quando si parla di legalità non devono esserci divisioni politiche: ogni attività di controllo che contribuisce a fare chiarezza e a garantire il rispetto delle norme merita di essere sostenuta”.

Per La Rosa, i risultati dell’operazione confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione. “L’accertamento di irregolarità, le criticità igienico-sanitarie riscontrate e le verifiche sulle residenze dimostrano che il fenomeno esiste e che necessita di un monitoraggio costante. Non si tratta di perseguire qualcuno, ma di tutelare la sicurezza, la dignità delle persone e il corretto funzionamento della macchina amministrativa”.

Il segretario azzurro rivolge inoltre un ringraziamento agli operatori coinvolti nell’attività di controllo. “Esprimo apprezzamento alla Polizia municipale, in particolare al comandante Alessandro Basile per avere saputo coordinare al meglio l’attività, ai carabinieri e a tutti gli agenti che hanno partecipato all’operazione. Il loro lavoro rappresenta un presidio fondamentale di legalità per la città”.

Infine, l’auspicio per il futuro. “Ci auguriamo che questa non resti un’iniziativa isolata ma che rappresenti l’inizio di un percorso strutturato e continuativo. Vittoria ha bisogno di controlli costanti, di verifiche puntuali e di un’azione coordinata tra tutte le istituzioni competenti. La strada intrapresa è quella giusta e confidiamo che si possa proseguire con la stessa determinazione nell’interesse dell’intera comunità”.

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