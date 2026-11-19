UniCredit e ASP Ragusa rafforzano la collaborazione per il benessere delle famiglie e lo sviluppo del territorio

Ragusa, 19 novembre 2026 – Si è svolto ieri, presso la sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, un incontro istituzionale tra il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Drago, e Renato Mancini, Area Manager Retail UniCredit per le province di Ragusa e Siracusa.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto per consolidare il rapporto tra due realtà fortemente radicate nel territorio e accomunate dall’obiettivo di generare valore a favore delle comunità locali, delle famiglie e del tessuto economico provinciale.

La collaborazione tra UniCredit e ASP di Ragusa si inserisce in un rapporto già consolidato: UniCredit gestisce infatti il servizio di tesoreria dell’Azienda Sanitaria Provinciale, curando le movimentazioni finanziarie dell’Ente e confermando il proprio ruolo di partner strategico a supporto delle istituzioni del territorio.

Nel corso dell’incontro sono state individuate possibili aree di collaborazione che prevedono l’organizzazione di incontri di educazione finanziaria dedicati ai dipendenti dell’ASP di Ragusa, finalizzati ad approfondire temi quali il risparmio, la previdenza complementare, la protezione della persona e del patrimonio, nonché la pianificazione dei principali progetti di vita e familiari.

Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze degli oltre 4.200 dipendenti dell’ASP di Ragusa e delle loro famiglie, ai quali UniCredit intende mettere a disposizione condizioni dedicate e riservate, oltre a un’offerta di prodotti e servizi pensata per accompagnare le principali esigenze finanziarie e di protezione, favorendo una maggiore serenità nella gestione dei progetti personali e familiari.

L’incontro ha inoltre consentito di approfondire possibili iniziative rivolte al mondo del Terzo Settore e alle organizzazioni che operano sul territorio, con l’obiettivo di favorire la crescita di progettualità a impatto sociale e contribuire allo sviluppo sostenibile della comunità locale.

«Crediamo che la vicinanza alle persone e alle istituzioni sia un elemento fondamentale per sostenere la crescita del territorio», ha dichiarato Renato Mancini, Area Manager Retail UniCredit per Ragusa e Siracusa. «Il nostro obiettivo è essere un punto di riferimento per famiglie, lavoratori e realtà sociali, accompagnandoli nelle loro scelte e contribuendo concretamente alla realizzazione dei loro progetti. La collaborazione con l’ASP di Ragusa rappresenta un’importante opportunità per essere ancora più vicini alle persone che ogni giorno operano al servizio della comunità, attraverso iniziative concrete, momenti di formazione e condizioni dedicate riservate ai dipendenti.»

Da parte sua, il Direttore Generale Giuseppe Drago ha espresso apprezzamento per il dialogo avviato, evidenziando l’importanza di sviluppare collaborazioni capaci di generare valore per il personale dell’Azienda e per l’intera comunità provinciale.

L’incontro segna un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra ASP di Ragusa e UniCredit, confermando la volontà condivisa di promuovere iniziative orientate al benessere delle persone, alla crescita del territorio e al rafforzamento del legame tra istituzioni e comunità.

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