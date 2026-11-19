Gioventù Nazionale Ragusa: una proposta per rendere il Castello di Donnafugata più accessibile ai giovani

Ragusa, 19 novembre 2026 – Trasmesse questa mattina, tramite protocollo, all’Amministrazione Comunale le proposte per estendere le tariffe agevolate del Castello, del Parco e del Museo del Costume a tutti i giovani ragusani tra i 19 e i 30 anni.

Il Castello di Donnafugata rappresenta uno dei luoghi più identitari e significativi del patrimonio storico e culturale della città di Ragusa. Un bene che non deve essere soltanto custodito e valorizzato, ma soprattutto conosciuto e vissuto dalle nuove generazioni.

Con questo obiettivo, Gioventù Nazionale Ragusa ha trasmesso questa mattina, tramite protocollo, all’Amministrazione Comunale una proposta volta ad estendere le tariffe agevolate per l’accesso al Castello di Donnafugata, al Parco e al Museo del Costume a tutti i giovani di età compresa tra i 19 e i 30 anni, nati, residenti o domiciliati a Ragusa, superando l’attuale distinzione tra studenti e lavoratori.

La proposta nasce dal lavoro e dall’attenzione che il circolo di Gioventù Nazionale Ragusa riserva alle esigenze delle giovani generazioni e alla valorizzazione delle risorse del territorio. Riteniamo, infatti, che l’accesso alla cultura debba rappresentare un’opportunità concreta per tutti i giovani, indipendentemente dal proprio percorso di studi o dalla condizione lavorativa.

L’iniziativa intende favorire una più ampia partecipazione alla vita culturale cittadina, incentivando la conoscenza della storia, delle tradizioni e delle bellezze del nostro territorio. Rendere i luoghi della cultura maggiormente accessibili significa anche rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e il legame delle nuove generazioni con le proprie radici.

«Come circolo crediamo che la valorizzazione del patrimonio cittadino debba passare anche attraverso il coinvolgimento concreto dei giovani. Il Castello di Donnafugata è una ricchezza di tutta la comunità e vogliamo che sempre più ragazze e ragazzi possano conoscerlo, frequentarlo e sentirlo parte della propria identità. Con questa proposta chiediamo un’opportunità estesa a tutti i giovani ragusani, senza differenze tra studenti e lavoratori», dichiara Marco Vitale, coordinatore comunale di Gioventù Nazionale Ragusa.

Gioventù Nazionale Ragusa continuerà a portare avanti proposte e iniziative concrete, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla crescita della città, mettendo al centro i giovani, la cultura e la valorizzazione dell’identità ragusana.

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