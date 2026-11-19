Enna Calcio, la replica della cordata subentrante ai calciatori: “Subentro in via di definizione”

ENNA, 19 Novembre 2026 – Non si fa attendere la risposta della nuova compagine societaria interessata al rilevamento della S.C.S.D. Enna Calcio, all’indomani delle rimostranze espresse pubblicamente dai tesserati gialloverdi. Attraverso una nota ufficiale firmata dal presidente Filippo Garofalo, il gruppo subentrante ha inteso fare chiarezza sullo stato della trattativa e respingere al mittente le critiche relative alla gestione logistica della squadra.

Al centro della replica c’è innanzitutto la tempistica del passaggio di consegne. La nuova dirigenza sottolinea come l’acquisizione del club non sia stata ancora annunciata in via definitiva esclusivamente per ragioni tecnico-burocratiche: sono infatti tuttora in corso gli adempimenti amministrativi, documentali e federali indispensabili per formalizzare l’operazione.

«Non è ragionevolmente possibile risolvere in appena due o tre giorni problematiche economiche e organizzative accumulate nel corso della precedente gestione», si legge nel comunicato, nel quale si rivendica comunque un’immediata attivazione per individuare soluzioni concrete.

Particolarmente ferme sono le parole utilizzate per smentire le denunce dei giocatori in merito alla presunta assenza delle minime condizioni di vivibilità. La società precisa che il presidente Garofalo si è adoperato in prima persona per sistemare i calciatori presso bed & breakfast e strutture ricettive adeguate, assicurando loro un alloggio dignitoso. Attribuire alla nuova compagine le colpe di criticità pregresse, ignorando gli interventi già messi in campo, viene dunque definito «ingeneroso».

Sul fronte operativo e progettuale, il club ha annunciato un importante appuntamento per la giornata di domani, venerdì 20 novembre: sarà infatti presente in città Stefano Pianicini, profilo individuato per ricoprire il ruolo di futuro Direttore Generale. A lui spetterà il compito di illustrare nel dettaglio le criticità dell’attuale fase di transizione, le iniziative già avviate e le linee guida del nuovo progetto sportivo e societario.

In chiusura, la compagine subentrante rinnova la propria volontà di salvaguardare il futuro calcistico della piazza ennese, rivolgendo un appello alla fiducia, alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutte le componenti dell’ambiente gialloverde.

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