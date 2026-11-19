Calcio, Serie D. CastrumFavara, altro scossone in panchina: lascia anche Stefano Di Benedetto

FAVARA, 19 Novembra 2026 – Non c’è pace in casa CastrumFavara dopo le dimissioni in panchina di Antimo Iunco. Al suo posto era subentrato Stefano Di Benedetto, ma l’ex allenatore della Primavera del Palermo è già costretto a lasciare l’incarico, come comunicato dal club gialloblù. “La decisione è legata a sopraggiunte dinamiche familiari, che inizialmente ritenevo di poter superare con il trasferimento a Favara ma che si sono rivelate tali da impedirmi di onorare l’impegno assunto”, ha spiegato il tecnico alla società.

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