FAVARA, 19 Novembra 2026 – Non c’è pace in casa CastrumFavara dopo le dimissioni in panchina di Antimo Iunco. Al suo posto era subentrato Stefano Di Benedetto, ma l’ex allenatore della Primavera del Palermo è già costretto a lasciare l’incarico, come comunicato dal club gialloblù. “La decisione è legata a sopraggiunte dinamiche familiari, che inizialmente ritenevo di poter superare con il trasferimento a Favara ma che si sono rivelate tali da impedirmi di onorare l’impegno assunto”, ha spiegato il tecnico alla società.
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