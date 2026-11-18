Scicli, dare una seconda vita alle cose: Scimonello punta su solidarietà e riusco

SCICLI, 18 Novembre 2026 – Ridurre gli sprechi, promuovere il riutilizzo degli oggetti e trasformare la solidarietà in un’opportunità concreta per la comunità. È questo l’obiettivo di “Seconda Vita – Il Riuso Gentile”, la nuova proposta programmatica del candidato sindaco Guglielmo Scimonello, inserita in una visione di città fondata sulla cura dei beni comuni e sulla partecipazione dei cittadini.

L’idea è quella di istituire a Scicli un Mercatino del Riuso Gentile: uno spazio dedicato esclusivamente a oggetti in ottimo stato, puliti e funzionanti, come libri, giochi, piccoli complementi d’arredo e oggettistica, da donare o scambiare anziché destinare ai rifiuti.

Il progetto prevede una gestione attraverso il volontariato e un sistema di scambio basato sul baratto a punti o su donazioni simboliche, da destinare a iniziative sociali nei quartieri. Lo spazio potrebbe inoltre ospitare laboratori, attività per bambini e momenti di incontro, diventando un luogo di aggregazione e condivisione.

«Non possiamo parlare di decoro urbano senza affrontare anche il problema degli sprechi e della cultura del riuso – sottolinea Scimonello –. Vogliamo una città che sappia valorizzare ciò che ancora può essere utile, sostenere le famiglie e promuovere comportamenti responsabili. Non servono necessariamente grandi investimenti per realizzare iniziative di valore: servono idee concrete, organizzazione e volontà di coinvolgere la comunità».

La proposta punta a individuare uno spazio comunale già disponibile, da organizzare con il coinvolgimento di associazioni e volontari, contenendo al minimo i costi per l’ente. Eventuali spese di gestione dovranno essere sostenute attraverso collaborazioni e risorse dedicate, senza gravare inutilmente sul bilancio comunale.

«La nostra Rivoluzione della Normalità passa anche da queste iniziative – conclude Scimonello –. Meno rifiuti, più solidarietà e maggiore attenzione alle persone. Perché amministrare significa anche riscoprire il valore delle cose e, soprattutto, quello delle relazioni umane».

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